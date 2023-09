Der Messepark Dornbirn wird modernisiert

So soll das Einkaufszentrum aussehen. (Messepark/Baumschlager Eberle)

Eigentümer Guntram Drexel informierte diese Woche über das Projekt "Messepark 3.0", mit dem auch 300 neue Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Er versprach zudem eine Verbesserung der Verkehrssituation. Vorarlberger Gemeinden haben Bedenken gegen das Projekt angemeldet.

Der Messepark wurde 1987 am Stadteingang eröffnet. 1997 erfolgte ein erster Umbau. Aktuell werden eigenen Angaben zufolge 19.000 Quadratmeter an Verkaufsflächen genutzt, künftig soll das Höchstmaß 22.200 Quadratmeter betragen. Zuletzt wurde im Jahr 2022 ein Umsatz von rund 195 Millionen Euro erzielt, mit einer Flächenproduktivität von knapp 10.300 Euro pro Quadratmeter gehört der Messepark zu den Spitzenreitern in Österreich. Pro Tag werden durchschnittlich 17.600 Besucher gezählt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper