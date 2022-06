Der Baustellensommer auf den Autobahnen: Ein Überblick

Das starke Aufkommen rund um Pfingsten oder Fronleichnam lassen auch für die Wochenenden im Juli und August enorme Verkehrsleistungen erwarten, die zumindest auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019 liegen oder dieses schon klar übertreffen, erwartet die Asfinag. Die staatliche Infrastrukturgesellschaft will im Sinne des Verkehrsflusses die Zahl der Baustellen auf Reiserouten reduzieren.

Pro Jahr werden rund 300 Großprojekte abgewickelt. Laut Eigenangabe werden von Mitte Juni bis Mitte September nur Projekte mit bau- und sicherheitstechnischer Notwendigkeit und straffen Zeitplänen umgesetzt. "Finden sich Baustellen auf wichtigen Reiserouten, dann sind die Baumaßnahmen absolut notwendig und lassen sich aufgrund der Arbeitsintensität oder Wichtigkeit nicht zu anderen Zeiten durchführen", sagte Andreas Fromm, Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH. Sanierungen im Sommer finden außerdem statt, wenn es um unaufschiebbare akute Instandsetzungen geht, zudem werden in Ballungsräumen Zeitfenster mit weniger Berufsverkehr genützt.

Grundsätzlich gilt, dass immer die gleiche Anzahl an Spuren wie im "Normalzustand" zur Verfügung steht. Ausnahme ist im heurigen Sommer die Pyhrnautobahn (A9), wo in der Steiermark wie im südlichen Oberösterreich aus logistischen Gründen bei Tunnelbaustellen abschnittsweise Gegenverkehrsbereiche mit einem Fahrstreifen pro Richtung eingerichtet sind. Die vorrangige Ursache für Staus und Verzögerungen im Sommerreiseverkehr sind aber nicht Baumaßnahmen, sondern meist Unfälle, Pannen oder schlicht zu starker Verkehr, wenn sich Urlaubende gleichzeitig auf den Weg machen, so die Asfinag.