Demos: Polizei ermittelt gegen Rechtsextreme

Demnach sollen Teilnehmer einer privaten Geburtstagsfeier für einen selbst ernannten freien Journalisten am 30. Dezember, darunter auch der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel, für 2022 in einem Video eine härtere Gangart angekündigt haben. Die Wiener Polizei teilte am Sonntag per Twitter mit, dass bereits Ermittlungen durch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst in enger Zusammenarbeit mit dem Abwehramt des Österreichischen Bundesheeres eingeleitet wurden.