Defekter Bankomat spuckte 32.000 Euro aus

Ein unverhoffter Geldsegen hat einer Frau in Vorarlberg letztendlich einen Schuldspruch und eine gerichtliche Verurteilung eingebracht. Wegen Unterschlagung fasste die 48-Jährige fünf Monate unbedingt aus.

Was war geschehen? Die Arbeiterin wollte im September des Vorjahres beim Automaten einer Bankfiliale in Dornbirn eigentlich 700 Euro abheben. Doch das Gerät war defekt und spuckte statt der gewünschten Summe gleich 32.000 Euro aus. Die 48-Jährige konnte dieser Versuchung nicht widerstehen, wie die Angeklagte gestern in der Gerichtsverhandlung reumütig zugab. Denn ihre Mutter in Rumänien sei damals schon schwer krank gewesen.

So nahm die 48-Jährige den Geldbetrag illegalerweise an sich. Doch der finanzielle Segen dauerte nicht lange. Sie habe das Geld nicht mehr, behauptete die Beschuldigte, denn ihre Mutter sei inzwischen verstorben und alles sei für die Beerdigungsfeierlichkeiten aufgebraucht worden.

Die 48-Jährige konnte in Frankreich verhaftet werden. Sie muss der Bank nun den Schaden zurückzahlen.