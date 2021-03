Dealer bunkerte mehr als drei Kilo Heroin in Wohnung

Der Mann, der am Urban-Loritz-Platz in Neubau seinen Geschäften nachgegangen ist, wurde länger observiert und so fanden die Beamte heraus, wo er das Suchtgift aufbewahrte. In der Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden u.a. mehr als drei Kilo Heroin gefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Staatenlose wurde festgenommen, als er gerade einem 35- und einem 42-Jährigen zwei Gramm Heroin bzw. ein halbes Gramm Kokain verkaufte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde dann seine Wohnung durchsucht. Dort befand sich ein 60-jähriger Serbe, der ebenfalls festgenommen wurde. Die Beamte stellten 3.728,6 Gramm Heroin, 126,4 Gramm Kokain, Bargeld in Höhe von 4.630 Euro sowie eine Drogenpresse sicher. Gefunden wurden auch einige nachgemachte Stempel, um damit vermutlich Reisedokumente zu fälschen. Verfälschte slowakische Pässe lagen nämlich am Tisch. Die Polizisten entdeckten auch diverse Aufzeichnungen über Suchtmittelverkäufe.

