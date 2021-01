Das Volksbegehren für Impf-Freiheit und die "Überwachung durch 5G"

Eine Diskussion über die "Sinnhaftigkeit, oder die Vor-und Nachteile einer Impfung, insbesondere gegen das Coronavirus" wollen die Initiatoren des "Volksbegehrens für Impf-Freiheit" nicht führen. Es gehe um die persönliche Freiheit, das Begehren richte sich gegen den Impf-Zwang und gegen jegliche Benachteiligung von Menschen, die nicht geimpft sind.

So steht es im Begründungstext des Volksbegehrens, das auf der Homepage des Innenministeriums einsehbar ist und und noch bis zum 25. Jänner unterzeichnet werden kann. Bis hierhin nichts Ungewöhnliches.

Wer den Text aber aufmerksam liest, stößt auf Ansätze alter Verschwörungstheorien.

Denn es sei auch zu befürchten, dass es in absehbarer Zeit zur „sozialen Pflicht“ werde, sich einen Chip einsetzen zu lassen. Durch die lückenlose Überwachung und Kontrolle sei dann das Recht auf Privatsphäre nicht mehr gewährleistet. Laut Volksbegehren seien durch die Einführung des 5G-Mobilfunknetzes bereits "wesentliche technische Voraussetzungen" dafür geschaffen worden.

Weiters heißt es: "Staatsbürger, die an ihrem Körper keine chemische, biologische oder hormonelle Veränderung durchführen haben lassen und keine mechanischen oder elektronischen Implantate tragen, dürfen in keiner Weise gegenüber anderen Personen benachteiligt werden. Es ist unzulässig, solche Veränderungen zwangsweise an Personen vorzunehmen."

Ziel des Volksbegehrens seien zumindest 250.000 Stimmen und eine Volksabstimmung.