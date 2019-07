Das stärkste Reise-Wochenende steht bevor

Weil die Abfahrten für Urlauber entlang mehrerer Autobahnabschnitte in Salzburg und Tirol gesperrt werden, gibt es heuer teilweise keine Ausweichrouten. Diese Sperren für den Transitverkehr sollen ein Ausweichen auf die Bundesstraßen verhindern.

Am Samstag werden schon in aller Früh Kolonnen auf den Transitrouten in den Süden und Osten erwartet.

In Oberösterreich konzentrieren sich die Staupunkte auf die Pyhrnautobahn, vor allem die Bereiche rund um den Bosrucktunnel und Inzersdorf-St. Pankraz.