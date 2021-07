Das sind die zehn nützlichsten Reise-Gadgets

Man ist der Meinung, perfekt für den bevorstehenden Urlaub vorbereitet zu sein. Befindet man sich schließlich vor Ort, kommt einem jedes Jahr wieder ein Gerät in den Sinn, welches eine dortige Situation deutlich erleichtern würde. Auch wenn der Trend zum Minimalismus steigt, gibt es Innovationen, bei denen es sich durchaus bezahlt macht, ein Stück mehr in die Ferne mitzunehmen. Um Ihnen den bekannten "Hätt ich doch,..."-Gedanken zu ersparen, folgen nun die zehn hilfreichsten Gadgets für einen entspannten Urlaub.

Portable Schattenspender

Vor allem in beliebten Urlaubszielen wie Mallorca oder Italien ist es oft schwierig, einen geschützten Platz unter dem Sonnenschirm zu ergattern. Dieses Problem kann Ihnen mit dem transportierbaren Sonnenschutz der Extraklasse nicht passieren. Diesen gibt es als individuell aufklappbaren Kopfschutz oder in Form der klassischen Strandmuschel.

Sonnenschutz in Form von Strandmuscheln. Bild: Schumann

Silikonflaschen zum Wiederbefüllen

Mit den bunten Silikonflaschen liegt man nicht nur voll im Trend, sondern leistet nebenbei auch noch einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz. Anstatt für jeden Urlaub separat Shampoo oder Duschgel zu konsumieren, welches dann wohlmöglich halb voll zurückgelassen wird, lohnt es sich einmalig in Silikonflaschen zu investieren. Diese dienen im Anschluss als treuer Reisebegleiter für die Zukunft.

Silikon und Glas, anstatt Plastik.

Faltbare Trinkflaschen

Bekannterweise ist es im Sommer besonders wichtig, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das klassische Problem, dass leere Trinkflaschen eine Menge Platz im Rucksack wegnehmen, hat sich durch die faltbare Innovation erübrigt. Diese kann man im leeren Zustand ganz einfach zusammenfalten, wodurch sie zum Platzsparer schlecht hin werden.

Plastikflaschen als Platzfresser. Bild: Erwin Wodicka

Stichheiler

Auf juckende oder brennende Mückenstiche verzichtet man im Urlaub gerne. Dies lässt sich aber, vor allem in südlichen Urlaubsdestinationen, kaum vermeiden. Hierbei kommt der Stichheiler zum Einsatz. Dabei soll durch die minimale Erhitzung der Stiftspitze, das Gift des Stiches neutralisiert werden. Somit ist das unangenehme Jucken ein für alle Mal Geschichte.

Unerträgliches Jucken nach Mückenstich. Bild: Wodicka

Oktopus Handy Stativ

Den Urlaub ohne Handyfotos zu dokumentieren, ist heutzutage unvorstellbar. Das Fotografieren im Paarurlaub oder bei Singlereisen, erweist sich dabei oft als schwierig. Dieses Problem erledigt sich mit dem Oktopus Handy Stativ. Das platzsparende Dreibein-Stativ lässt sich durch die beweglichen "Beine" flexibel an beliebigen Objekten festmachen. Dadurch wird verwackelten Bildern der Kampf angesagt.

Das normale Selfie im Urlaub ist längst out. Bild: colourbox.de

"Sunscreenr" - der Sonnencremekontrolleur

UV-Schutz ist (nicht nur) im Sommer Pflicht. Dabei werden aber häufig kleine Stellen ausgelassen oder zu wenig berücksichtigt. Um zu sehen, wo noch Bedarf besteht, kommt die kleine Scankamera zum Einsatz. Indem man durch ihren Sucher blickt, kann man sofort erkennen, welche Stellen noch eine Portion Sonnencreme vertragen. Sollte man allein auf Reisen sein, kann man mit einer 30-Sekunden-Aufnahme selbst kontrollieren, wo man noch nicht ausreichend geschützt ist.

Sonnenschutz an heißen Tagen. Bild: colourbox

Mobile Gepäckswaage

Ehe man sich versieht, bekommt man am Ende des Kofferpackens den Reißverschluss kaum mehr zu. Da es aber, je nach Airline, verschieden Gewichtsbeschränkungen gibt, muss man hier besonders aufpassen. Mit der digitalen Kofferwaage bleibt einem das nervöse Gefühl beim Check-In erspart. Das Gepäck kann damit ganz einfach im Vorhinein abgewogen oder mit manchen Modellen sogar abgemessen werden. Somit ist man immer auf der sicheren Seite.

Einchecken ohne Stress. Bild: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Smarte Schlüsselanhänger

Mit diesem kleinen Wegbegleiter verliert man im Urlaub garantiert nichts mehr. Die smarten Helferlein werden an beliebigen Gegenständen befestigt und können dadurch jederzeit digital aufgespürt werden. Somit bleibt Ihnen das lange Suchen ihrer Lieblingsgegenstände erspart. Auch preislich erweist sich das Gadget als portemonnaiefreundlich.

Mehr Sicherheit durch smarte Schlüsselanhänger. Bild: myfox / Nicolas Blanchadell

Travelsheet

Egal ob zu heiße Sommernächte oder das stark klimatisierte Flugzeug - das Travelsheet hilft in jeder Situation. Das dünne und lakenähnliche Inlet lässt sich bequem im Handgepäck mitführen und kann als leichter Schlafsack oder Decke verwendet werden. Vor allem beim "Low Budget Travelling" verleiht einem die eigene Bettwäsche ein Heimatsgefühl inklusive Sauberkeitsfaktor.

Hilfsmittel für den perfekten Schlaf. Bild: colourbox.de

Noise Cancelling Kopfhörer

Last but not least, die Retter in lautstarken Situationen. Noise cancelling Kopfhörer erobern aktuell den Markt und sind bei vielen Menschen fester Bestandteil ihres Alltages. Vor allem an überfüllten Stränden oder im Flugzeug, sehnt man sich des Öfteren nach Stille. Diesbezüglich filtern die speziellen Kopfhörer störende Umgebungsgeräusche, womit dem Entspannen nichts mehr im Weg steht.