"Das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben"

2018 besorgte ein Niederösterreicher seiner todkranken Frau, die an unheilbaren und schmerzhaften Tumoren litt, einen Revolver, mit dem sich die Patientin daraufhin erschoss. Wegen "Mitwirkung am Selbstmord", wie es im Paragraf 78 Strafgesetzbuch heißt, wurde der Witwer zu einer zehnmonatigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt.

Gestern hat der Verfassungsgerichtshof diesen besagten Paragrafen teilweise für verfassungswidrig erklärt und ermöglicht damit künftig die "assistierte Sterbehilfe". Der Niederösterreicher war einer von vier Beschwerdeführern, die dieses Anliegen an den VfGH herangetragen hatten. Dazu gehören auch zwei Menschen, die selbst todkrank sind.

Es sei verfassungswidrig, "jede Art der Hilfe zum Suizid ausnahmslos zu verbieten", befanden die Höchstrichter. Unangetastet bleibt hingegen das Delikt der "Tötung auf Verlangen" (§ 77 StGB).

Video: VfGH kippt Verbot von Suizidbeihilfe

Ob ein Mensch per Patientenverfügung lebensverlängernde oder lebenserhaltende medizinische Maßnahmen ablehne oder ob ein suizidwilliger Mensch mit der Hilfe Dritter, zum Beispiel Familienangehöriger, sein Leben beenden wolle, mache keinen Unterschied, so der VfGH. Entscheidend sei vielmehr, dass der Beendigung des Lebens ein "aufgeklärter Beschluss zugrunde liegt", wie es VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter formulierte. Jedenfalls habe der Gesetzgeber "die Verhinderung von Missbrauch vorzusehen".

Dafür hat die Politik ein Jahr Zeit, denn die Aufhebung des Verbots der Beihilfe zum Selbstmord tritt erst ab 1. Jänner 2022 in Kraft. Bis dahin sei die Strafbarkeit auch nicht verfassungswidrig.

Für Juristen überraschend war auch die Begründung des "Rechts auf ein menschenwürdiges Sterben". Rechtsanwalt Wolfram Proksch, der die Antragsteller unterstützt, begründete dieses mit dem "Recht auf Privat- und Familienleben", wie es im Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gewährleistet ist.

Video: Expertin über Beihilfe zu Selbstmord

Der Verfassungsgerichtshof leitet dieses Recht aus dem "Verfassungsgefüge" des Rechtsstaates ab, wozu auch der "Staatsvertrag von Saint-Germain" nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zähle. Demnach gebe es ein grundlegendes "Recht auf Selbstbestimmung", wozu sowohl die freie Lebensgestaltung als auch die Beendigung des Lebens zähle, so der VfGH. "Der Rechtsstaat setzt die Freiheit und Gleichheit aller voraus." Die Privatautonomie und die Pflicht zum Schutz des Lebens würden den Staat verpflichten, "den assistierten Suizid zuzulassen".

"Mit der Schweiz vergleichbar"

In welchem Ausmaß Beihilfe zum Suizid erlaubt wird, steht noch nicht fest. Bisher waren auch Angehörige, die einem Sterbenden halfen, in die Schweiz zu reisen, um dort Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, von einer Verurteilung bedroht. Mit dem Erkenntnis des VfGH sei die österreichische Rechtslage nun mit jener in der Schweiz vergleichbar, sagt Alois Birklbauer, Professor für Strafrecht an der Linzer Kepler-Uni.

Die katholische Kirche zeigte sich gestern "bestürzt". Das Urteil sei ein "Kulturbruch" und gefährde die Solidarität, kritisierte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Differenziert reagierte der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka: Positiv sei, dass Tötung auf Verlangen nicht straffrei gestellt wurde. Was die Beihilfe zum Selbstmord betrifft, sei das Urteil zu respektieren.

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres befürchtet, dass nun "ältere und kranke Menschen vermehrt unter Druck geraten, ihre Daseinsberechtigung und ihren Lebenswillen zu rechtfertigen". Zudem sei nicht auszuschließen, dass, wie in Deutschland und der Schweiz, private Unternehmen die Sterbehilfe als Geschäftsmodell entdecken.

Sterbehilfe-Regelungen

Während Belgien, die Niederlande und Luxemburg aktive Sterbehilfe ermöglichen, ist diese in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich verboten. In der Schweiz und in Deutschland ist jedoch – wie künftig auch in Österreich – die „Beihilfe zur Selbsttötung“ nicht strafbar.



Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at