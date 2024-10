Sieben Jahre nach Doppelmord: Wo ist Friedrich Felzmann?

Von Friedrich Felzmann fehlt jede Spur. 73 Jahre alt, 174 Zentimeter groß, blaue Augen, schlanke Statur und grau-blonde kurze Haare: So beschreibt das Bundeskriminalamt den Steirer auf seiner Homepage. Gesucht wegen mutmaßlichen Doppelmordes und schwerer Körperverletzung. 5000 Euro Belohnung wurden für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, ausgelobt.

Genau vor sieben Jahren, am 29. Oktober 2017 um 9.20 Uhr hatte der damals 66 Jahre alte Felzmann nach einem jahrelangen Rechtsstreit um ein Wegerecht mit einem Gewehr mehrere Schüsse auf seine Nachbarn abgegeben. Er tötete Heidi H. (55) und Gerhard E. (64), eine weitere Frau wurde durch die Schüsse schwer am Oberarm verletzt.

Wochenlange Suche

Dann flüchtete Felzmann mit einem Kleinbus, den er in einem nahe gelegenen Waldstück abstellte. Einen Tag nach der Tat wurde der versperrte Bus von der Polizei gefunden. Felzmann war verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte und Spezialisten verschiedenster Polizeieinheiten aus ganz Österreich fahndeten in den Tagen und Wochen nach der Bluttat intensiv nach dem Verdächtigen. Schwerbewaffnete Beamte sicherten die Gemeinde.

Nach der Bluttat sicherten schwerbewaffnete Polizisten die beschauliche Gemeinde Stiwoll. Bild: apa

In den vergangenen drei Jahren hat die Kriminalpolizei zahlreiche Hinweise erhalten. Felzmann sei in den USA, Südamerika, Asien, Ungarn, Deutschland, Slowenien, Italien oder Litauen gesehen worden. "Unsere Ermittler haben hunderte Hinweise abgearbeitet und überprüft. Viele davon führten auch ins Ausland. Doch bis zum heutigen Tag konnte keine einzige verifizierte Spur des international gesuchten Mannes festgestellt werden", sagt der Leiter der damals eingerichteten "Soko Friedrich", Oberst Rene Kornberger. Auch Sachverständige und Experten aus den Bereichen Gerichtsmedizin, Psychologie, Kriminalpsychologie, Psychiatrie sowie Schusswaffentechnik waren an den Ermittlungen beteiligt.

Kein Lebenszeichen

Auch im weststeirischen Stiwoll wurde immer wieder nach Felzmann gesucht, in den weit verzweigten Systemen des ehemaligen Silberbergwerkes. Unter schwierigsten Bedingungen durchsuchten speziell ausgebildete Polizei-Bergführer des sogenannten "Höhlen-Kompetenzteams" die Stollen und Höhlensysteme. Dabei konnte das Team, das grundsätzlich bei polizeilichen Erhebungen und Rettungseinsätzen nach Höhlenunfällen zum Einsatz kommt, aber keine neuen Hinweise finden.

Weder auf den Bankkonten noch bei den spärlich gesäten Freunden, die der als verschroben bekannte Steirer hatte, gab es in den vergangenen Jahren irgendeine Bewegung oder ein Lebenszeichen. Aufgeben ist für die Ermittler aber dennoch keine Option. "Auch wenn der Tod von Felzmann immer wahrscheinlicher scheint: Es liegt in der DNA von Polizisten, den Fall endgültig zu klären. Wir schließen dieses Kapitel erst, wenn wir ihn gefunden haben", sagt Kornberger.

