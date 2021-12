Das Jahr endet mit bis zu 14 Grad und Sonnenschein

Auch der Jahreswechsel bleibt fast ohne Schnee und ist sehr mild, wie die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizieren. Zwar bleibt es recht trüb und nebelig, aber die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Die Prognose für Oberösterreich:

Zu Wochenbeginn halten sich über den Niederungen oft Nebel- und Hochnebelfelder, die sich nur langsam auflösen. Die Wolken in höheren Schichten lockern am Vormittag von Westen her auf, außerhalb der Nebelzonen setzt sich für ein paar Stunden recht sonniges Wetter durch. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 0 und 6 Grad.

Am Dienstag ziehen im Nordwesten Österreichs immer mehr Wolken auf und vor allem an der Alpennordseite von Vorarlberg bis Salzburg setzt bald auch leichter Regen ein, die Schneefallgrenze steigt bereits bis über 1.500 Meter Seehöhe. Hierzulande ist es im Flachland gebietsweise nebelig, sonst wechseln Sonnenschein und durchziehende Wolken. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken von Westen her, gegen Abend beginnt es vom Innviertel bis ins Salzkammergut leicht zu regnen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -4 und +1 Grad, die Höchstwerte erreichen 2 bis 7 Grad. Nördlich der Donau ist örtlich auch leichter Dauerfrost möglich.

Milde Atlantikluft

Frontensysteme bringen am Mittwoch von Westen her deutlich mildere Atlantikluft. In Oberösterreich startet der Tag bewölkt und mit etwas Regen, dann wird es vorübergehend freundlicher, ehe sich die Wolken gegen Abend wieder verdichten und Regen bringen. Lebhafter Westwind mit Spitzen um 40 km/h kommt auf und lässt die Temperaturen auf bis zu neun Grad steigen. Die Schneefallgrenze liegt in Österreichs Bergen meist zwischen 1.200 und 1.500 Meter Seehöhe, zum Abend hin im Westen auf über 2.000 Meter steigend.

Am Donnerstag bringt eine Warmfront verbreitet dichte Bewölkung und Regen, der an der Alpennordseite auch kräftig ausfällt. "Vor allem im Salzkammergut regnet es teils ergiebig", prognostiziert die ZAMG. Die Schneefallgrenze liegt in den österreichischen Alpen zwischen 2.000 und 2.500 Meter Seehöhe. Nur vereinzelt kann die Bewölkung tagsüber kurz aufbrechen, etwa am Alpenostrand oder im äußersten Südosten. Etwas wetterbegünstigt ist auch die Alpensüdseite. Der Wind weht lebhaft mit Spitzen um 40 km/h. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad.

Trockene Silvesternacht

Am letzten Tag des Jahres sollen tiefe Restwolken im Laufe des Vormittags auflockern. Dann setzt sich von Westen her überwiegend sonniges Wetter durch, auch in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland. "Die Silvesternacht verläuft aus heutiger Sicht trocken", hieß es von den Meteorologen. In Oberösterreich erreichen die Temperaturen bis zu 14 Grad.

Wie wird das Wetter in Ihrer Region? Aktuelle Messwerte, eine 10-Tages-Prognose und Wetterkarten finden Sie auf nachrichten.at/wetter.