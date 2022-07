Das ist Österreichs höchstgelegener Arbeitsplatz

Dort erlebt er traumhafte Sonnenaufgänge, bevor er mit dem Ablesen der meteorologischen Geräte beginnt, oder aber es lassen orkanartige Winterstürme alles erzittern. Seit 1860 besteht das ursprünglich als reine Wetterstation gedachte Sonnblick-Observatorium (SBO) in 3106 m Höhe in der Goldberggruppe, also mitten im Nationalpark Hohe Tauern, auf dem Gemeindegebiet von Rauris.

Ende des 19. Jahrhunderts baute man viele Wetterbeobachtungsstationen auf höhere Berggipfel, um Wetterdaten zu bekommen, die fern von städtischen Einflüssen sind. Dass dieses Observatorium auf dem Sonnblick gebaut wurde, hat mehrere Ursachen: Im Rauriser Tal gab es Goldbergbau, wodurch sich hier bereits eine gute technische Infrastruktur befand. Es existierte zudem eine Telefonleitung bis zum Knappenhaus in über 2000 m Höhe.

So sieht die Beobachtungsstation im Sommer aus. Bild: ZAMG

Wetterstation unter Naturschutz

Der Sonnblickgipfel ist eine hoch aufragende Felsspitze, die von allen Seiten frei von Winden angeströmt werden kann – ideale Bedingungen für eine Wetterstation im Gebirge. Diese exponierte Lage und die Tatsache, dass das SBO in einem Naturschutzgebiet mit Überflugverbot liegt, bringt gerade heute große Vorteile. Man kann nämlich den Kohlenstoffdioxidgehalt der Luft ohne Beeinflussung durch den Luftverkehr messen. War die Station ursprünglich eine reine Wetterwarte, so ist dieses Observatorium in den letzten Jahren zu einem international anerkannten Klimaforschungsinstitut geworden. Derzeit hat das SBO eine zentrale Rolle im europäischen Forschungsprogramm ACTRIS. Bei diesem Projekt wird der Einfluss der Wolken auf das Klima untersucht. Aktuell laufen die Vorbereitungen für dieses Forschungsprojekt, das in drei Jahren den Vollbetrieb aufnehmen wird.

Elke Ludewig, Leiterin des SBO, beschreibt, was dazu auf dem Sonnblick vor sich geht: "In einem Laborraum des Observatoriums steht seit Herbst 2021 ein blauer, mannshoher, schmaler und eher unscheinbarer Kasten. Darin verbirgt sich ein 250.000 Euro teures Messgerät namens PINE. Das Gerät misst, unter welchen Bedingungen sich Eiskeime in Wolken bilden. Dazu werden Luftpartikel aus etwa drei bis zehn Meter Höhe über der Dachterrasse des Observatoriums durch einen Schornstein angesaugt und in der Wolkenkammer des Gerätes auf bis zu minus 50 Grad abgekühlt. Die Wolkenparameter wie Tröpfchen und Wassergehalt werden dokumentiert und analysiert." Das funktioniert natürlich nur dann, wenn sich über dem Sonnblick auch Wolken gebildet haben, und das ist laut der Klimaforscherin und Meteorologin an rund 270 Tagen im Jahr der Fall.

Aber zurück zu Simon Feigl. Der in Steyr aufgewachsene Cheftechniker ist dafür verantwortlich, dass auf dem Sonnblick-Observatorium alle Geräte einwandfrei funktionieren. Dazu gehört auch, dass die gesamte Infrastruktur in dieser Höhe reibungslos ineinandergreift. Keine leichte Aufgabe bei den häufig herrschenden tiefen Minusgraden, unter Mengen von Eis und Schnee im Winter.

Die Reparatur der Messgeräte unter extremen Bedingungen gehört zum Berufsbild. Bild: ZAMG

Schnee für die Dusche

Schon vor sechs Uhr am Morgen heißt es aufstehen – nicht, damit man den Sonnenaufgang bewundern kann, sondern weil bereits um sieben Uhr die ersten Wetterdaten durchzugeben sind, die dann bis 19 Uhr stündlich aktualisiert werden. Den ganzen Tag über müssen die im Freien stehenden Messgeräte auf Vereisung kontrolliert und gereinigt werden.

Nach den ersten Wettermeldungen kommt das Frühstück auf den Tisch, das einer der beiden Techniker zubereitet. Es sind immer mindestens zwei Techniker in der Station, wo sie jeweils für 14 Tage Dienst versehen.

Neben der Routinetätigkeit an den Messgeräten werden auch Tier- und Pflanzenbeobachtungen dokumentiert, denn der Klimawandel hat auch auf Fauna und Flora große Auswirkungen. Und dann zählt auch noch Schneeschaufeln zu den wichtigen Arbeiten, denn der Schnee kommt in eine Schneeschmelze, sodass jederzeit reichlich Duschwasser vorhanden ist.

Um 21 Uhr ist Dienstschluss und Simon Feigl und seine Kollegen schlafen dann wohl zufrieden einem neuen Sonnenaufgang entgegen.

Simon Feigl. Bild: ZAMG

Drei Fragen an Simon Feigl

Wie wurden Sie Cheftechniker am Sonnblick-Observatorium?

Nach dem Gymnasium in Steyr studierte ich Technische Physik an der TU Graz. Währenddessen machte ich Praktika am weltgrößten Teilchenbeschleuniger am CERN in der Schweiz. In meiner Freizeit war ich, so oft es ging, in den Bergen unterwegs. Danach war ich zwei Jahre an der JKU in Linz wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Rastertunnelmikroskopie. Meine Arbeitsplätze waren Hochtechnologielabors, in denen meist sogar das Tageslicht herausgefiltert wurde, weil es die sensiblen Instrumente erforderten. Meine Leidenschaft für die Berge stieg aber stetig und so suchte ich nach einem Weg, mein naturwissenschaftlich-technisches, berufliches Wissen mit den Bergen und der Umwelt in Verbindung zu bringen. Als 2021 die Stelle „CheftechnikerIn am Sonnblick-Observatorium“ ausgeschrieben wurde, bewarb ich mich und bin nun hier.

Was sind die Aufgaben eines Cheftechnikers?

Ich bin verantwortlich für das Technikerteam. Gemeinsam kümmern wir uns um den ununterbrochenen Betrieb des Observatoriums mit seinen Messinstrumenten. Zum ganzjährigen Betrieb im hochalpinen Raum gehört auch die Grundversorgung dazu. Das heißt, schauen, dass die Heizung funktioniert, Wasser in genügender Menge aufbereitet wird und die Nahrungslieferung über die Seilbahn funktioniert. Die Stromversorgung in dieser extremen Lage stellt uns manchmal vor Probleme, wir haben aber Notstromaggregate auf der Station. Und dann sind da natürlich noch die Messungen und die Datenprüfung selbst sowie die Weitergabe zu organisieren.

Was ist das Faszinierende an diesem außergewöhnlichen Arbeitsplatz?

Da nenne ich zuallererst die Sonnenauf- und -untergänge in den unglaublichsten Farben, die man ohne den Dunst in den unteren Atmosphärenschichten genießen kann. Auch die Stürme und Orkane, während derer man sich selbst im Schutz des Gebäudes klein und nichtig fühlt, sind interessante Erfahrungen. Dann begeistert mich noch jeden klaren Tag die Aussicht auf zahllose Gipfel – jene nahe der Heimat wie der Traunstein oder der Große Pyhrgas, die mehr als 100 Kilometer entfernt sind, oder auch Dachstein, Hochkönig, Watzmann, dann Großglockner, Hochalmspitze, Lienzer Dolomiten, Dobratsch, italienische Gipfel, Triglav und so weiter. Sehr beeindruckt hat mich auch, dass wir hier am Hohen Sonnblick die Druckwelle des Vulkanausbruchs in Tonga im heurigen Jänner messen konnten. Immerhin liegt Tonga 17.000 Kilometer von uns entfernt.