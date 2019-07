"Da dachte ich mir: Ich muss alle drei erschießen"

Zu lebenslanger Haft wurde gestern im Landesgericht Korneuburg ein 55-jähriger Angeklagter (nicht rechtskräftig) verurteilt. Er soll am 13. Dezember vergangenen Jahres im Schloss Bockfließ in Niederösterreich mit einer Schrotflinte seinen jüngeren Bruder, seinen Vater und seine Stiefmutter umgebracht haben.

"Ich konnte es nicht verhindern"

Die Bluttat trug sich am Nachmittag zu, als alle vier bei Kaffee und Kuchen beisammensaßen. Es kam zu einem Streit über den nicht genehmigten Bau eines Speiseliftes im Gebäude. Sein Vater habe angefangen zu brüllen, schilderte der Beschuldigte bei seiner Befragung. Danach habe es wiederholt Vorwürfe seitens des 92-Jährigen und der Stiefmutter gehagelt. Als dann auch noch sein 52-jähriger Bruder sagte, "du musst schon dem Vater zuhören und folgen", sei es ihm "zu viel geworden". "Ich muss alle drei erschießen", habe er sich gedacht.

> Video: Urteil nach Dreifachmord

Der Beschuldigte begab sich ins Erdgeschoß und kam mit einer geladenen Schrotflinte wieder retour ins Kaminzimmer. Dort feuerte er dem Gutachten des Sachverständigen Wolfgang Denk zufolge zuerst auf den Bruder, anschließend auf seinen Vater und schließlich dreifach auf die 87-jährige Stiefmutter. Die Opfer starben an Ort und Stelle.

Nach den Schüssen verließ der 55-Jährige das Gebäude. Im Hof des Anwesens im Bezirk Mistelbach wartete der Angeklagte auf die Exekutive und ergab sich. Der Beschuldigte war in der Geschworenenverhandlung geständig, sprach aber von Totschlag. Die Handlungen seien über ihn "hereingebrochen wie ein Unglück – ich konnte es nicht verhindern", gab der Verdächtige zu Protokoll.

Mord oder Totschlag?

Mord oder Totschlag – das war in der Folge die Kernfrage des Verfahrens. Der im Verhältnis zum Mord als Privilegierung bezeichnete Totschlag fordert ein Handeln während einer heftigen Gemütsbewegung, die zudem allgemein begreiflich ist. Ersteres war zum Tatzeitpunkt gegeben, befand der Sachverständige Werner Brosch im psychiatrischen Gutachten. "Eines ist aber Fakt: Er war in der Lage, eine sehr komplexe Handlung durchzuführen", sagte der Experte in Anspielung auf das Holen und Laden der Flinte.

Verteidiger Peter Philipp plädierte auf Totschlag, die Staatsanwältin auf Mord. Nach zweieinhalbstündiger Beratung folgten die Geschworenen der Ansicht der Anklagevertreterin.

Hinsichtlich der Schüsse auf die Stiefmutter fiel das Votum der acht Laienrichter einstimmig aus. Die Handlungen gegen Bruder und Vater wurden im Verhältnis sechs zu zwei als Mord gewertet. "Diesen Taten ist nur eine Strafe angemessen – und das ist eine lebenslange Freiheitsstrafe", sagte der vorsitzende Richter Martin Bodner. Während die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichtete, meldete Verteidiger Philipp Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.

