Cybermobbing: "Es ist Gewalt"

Auf dem Handy öffnet sich ein Foto: Es zeigt den Kopf der Klassenkameradin, der auf einen nackten Körper montiert wurde. Ein Blick in die Runde der grinsenden Schulkollegen zeigt: Alle haben das Bild bekommen. "Ein Drittel unserer 3800 Fälle pro Jahr beschäftigt sich mit Cybermobbing und Mobbing. Häufig sind Fotomontagen von Nacktbildern oder Beschimpfungen, etwa als Schwein oder Nutte. 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die von Cybermobbing betroffen sind, werden auch im realen Leben gemobbt", sagt Kinder- und Jugendanwältin Christine Winkler-Kirchberger. Denn der Täter ist meist nicht der große Unbekannte, sondern eine Person aus dem Umfeld. "Jeder kann Opfer von Mobbing werden", sagt die zweifache Mutter. Von Cybermobbing betroffen ist jeder Fünfte im Lauf seiner Schulzeit – mehr Mädchen als Burschen.

Kampagne gegen Hass im Netz Tatort Internet: Um zu zeigen, was Hass im Netz anrichten kann, startet das Land eine Kampagne gegen Cybermobbing.

Krank durch Hass im Netz

"Bei uns in der Psychiatrie sehen wir die Folgen von Cybermobbing: Angststörungen, Depressionen, Panikattacken, Selbstmordversuche. Es ist Gewalt. Die Opfer sind oft voller Scham, wie wir das auch von anderen Formen der Gewalt kennen", sagt Primar Kurosch Yazdi, Psychiater am Neuromedcampus des Kepler-Universitätsklinikums Linz.

Auch wenn besonders oft Jugendliche mit geringem Selbstwertgefühl und mit Gewalterfahrungen in der Familie von Hass im Netz betroffen sind, warnt der Medienexperte davor, sich zu sehr auf die Opfer zu konzentrieren. "Es geht darum, die Verhältnisse so zu verändern, dass sich die Täter fürchten müssen", sagt der Psychiater, der selbst Vater ist. "Je mehr Menschen offen über Cybermobbing reden, umso eher trauen Betroffene sich, zu melden und Hilfe zu suchen", so Yazdi.

Die Experten nehmen aber nicht nur die Täter, sondern auch die passiv Beteiligten in die Pflicht. "Wir brauchen eine Kultur des Eingreifens", spricht Winkler-Kirchberger auch die "Zuschauer, Mitmacher und Verharmloser" an.

"Wir müssen sensibilisieren und wachrütteln. Wir wollen hinschauen und ermutigen – speziell die Mädchen. Und Hilfestellungen geben, wie junge Menschen beschützt werden können", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Deshalb hat das Land eine Kampagne ins Leben gerufen, die besonders in Schulen und Bibliotheken wirken soll. Drei neue Plakate werben mit griffigen Sprüchen für mehr Toleranz: "Cybermobbing sperrt aus. Cybermobbing verletzt. Cybermobbing kann töten."

"Wünsche mir härtere Strafen"

Gegen Cybermobbing wünscht sich die Politikerin härtere Gesetze: "Zurzeit beträgt der Strafrahmen bis zu ein Jahr Gefängnis. Wenn es zu einem Selbstmord kommt, auch mehr." Wichtig sei es laut Yazdi aber ohnehin, in die Prävention zu investieren: "Das muss in der Jugendkultur zum Thema gemacht werden."

Tipps gegen Hass im Netz

Nicht alles glauben und fragwürdige Aussagen überprüfen.

Nicht mitmachen und klarstellen, dass Hasspostings nicht in Ordnung sind.

Persönliche Daten schützen

Privatsphäre schützen: Passwörter sorgfältig auswählen und niemandem verraten.

Die Rechte kennen: Verspottungen, Beleidigungen und das Ins-Netz-Stellen von Fotos ohne Zustimmung der Betroffenen ist verboten.

Nicht auf belästigende Nachrichten antworten: Das kann Aggressionen weiter aufstacheln.

Unerwünschte Absender blockieren

Probleme melden: Mit der Meldefunktion bei sozialen Netzwerken können die Betreiber der Website über anstößige Nachrichten oder Belästigungen informiert werden.

Beweise sicherstellen: zum Beispiel als Screenshot

Hilfe holen: Geeignet sind Vertrauenspersonen (Freunde, Kollegen, Lehrer, Eltern) oder Beratungsstellen.

Anzeige erstatten: Strafbares bei der Polizei melden.