Covid-19: Drei Neuinfektionen in Kärnten

Im Bezirk Wolfsberg gab es zwei bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, eine weitere Person wurde im Bezirk Klagenfurt-Land positiv auf das Virus getestet. In Kärnten wurden somit sechs Infizierte und bisher insgesamt 420 bestätigte Fälle verzeichnet.

Wie der Landespressedienst am Freitagabend mitteilte, befindet sich der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land in stabilem Zustand in stationärer Behandlung im Klinikum Klagenfurt. Er habe sich in Österreich infiziert. Das Contact-Tracing war noch nicht abgeschlossen. Im Bezirk Wolfsberg hat sich ein Ehepaar im Ausland infiziert. Es befindet sich in häuslicher Absonderung. Bei beiden verlaufe die Krankheit mild. Beim Tracing habe man zwei Kontaktpersonen festgestellt, die bereits abgesondert wurden.

75 Personen in Niederösterreich am Coronavirus erkrankt

In Niederösterreich sind Samstagfrüh (8.00 Uhr) 75 Personen am Coronavirus erkrankt gewesen. Nach Angaben des Sanitätsstabes gab es binnen 24 Stunden drei Neuinfektionen auf 2.940 bestätigte positive Fälle und vier weitere Genesene auf nunmehr 2765, 96.193 Testungen wurden bisher durchgeführt. 100 Menschen im Bundesland sind im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben.

Noch vier Personen in Tirol mit Virus infiziert

In Tirol waren mit Stand Samstagfrüh noch vier Personen mit dem Coronavirus infiziert. 3443 Menschen überstanden bisher die Infektion und konnten wieder für gesund erklärt werden, teilte das Land mit. Die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb weiter bei 108. Bisher wurden im Bundesland 81.625 Tests durchgeführt, 1581 Testergebnisse waren noch ausständig.

Ein 25-Jähriger ist in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem er am 8. Juni von einem Aufenthalt in Pakistan zurückgekehrt war. Er entwickelte ab 14. Juni Symptome und klagte zuvor bereits über Unwohlsein, ein durchgeführter Test verlief jedoch negativ. Erst als sich sein Zustand verschlechterte und er in der Innsbrucker Klinik aufgenommen wurde, war ein PCR-Test positiv. Der 25-Jährige, der in Telfs bei einer Gastfamilie lebt, war seit seiner Rückkehr ständig zuhause und hatte keine weiteren Kontaktpersonen als die Familie. Diese wurde nun isoliert, teilte das Land am Samstag mit. Die Behörden starteten aber einen Aufruf, da der Mann mit dem Flugzeug und dem Zug nach Tirol angereist war.

Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Samstag 10 Uhr sind in Wien 3.712 Erkrankungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 187. Bereits genesen sind 3224 Personen.

