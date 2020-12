Mehr als 3000 neue Corona-Fälle in Österreich

Bisher gab es insgesamt 319.822 positive Testergebnisse. Österreichweit verstarben 4.415 Personen an den Folgen des Corona-Virus und 277.883 sind wieder genesen. Am Samstag (Stand 9.30 Uhr) befanden sich 3.599 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 591 auf Intensivstationen. 126 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden mit einer Infektion gestorben.

Die neuen Corona-Fälle nach Bundesländern:

Wien: 578

Niederösterreich: 643

Oberösterreich: 637

Steiermark: 491

Salzburg: 274

Tirol: 248

Kärnten: 175

Vorarlberg: 120

Burgenland: 75

Bei den Hospitalisierten gab es somit zwar einen Rückgang um 52 Betroffene, allerdings wuchs die Zahl der Intensiv-Patienten um 19 an. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gingen die Patientenzahlen in den Krankenhäusern insgesamt um 278 Personen zurück.

Die 3.241 neuen Corona-Fälle bedeuteten zudem einen hohen Wert im Vergleich zu den vergangenen sieben Tagen, wo der Schnitt mit 2.733 positiven Tests pro Tag niedriger war. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner sank in Österreich dennoch leicht auf einen Wert von 215 (Vortag: 217,2).

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Toten beträgt derzeit 7,4 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner 7,4 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben sind. Deutlich am höchsten ist dieser Wert weiterhin in Kärnten, hier beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Todesfälle 12,8. Österreichweit wurden in den vergangenen sieben Tagen in Summe 658 Tote gemeldet.

