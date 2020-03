Coronavirus - Zwei weitere Personen in Tirol verstorben

Beide, ein 84-Jähriger und ein 70-Jähriger, wiesen Vorerkrankungen auf, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Damit sind in Tirol bis dato sechs mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben.

Mit Stand Freitagvormittag wurden in Tirol insgesamt 1.689 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 143 davon waren bereits wieder gesund. Damit stieg die Zahl der positiv Getesteten von Donnerstagabend bis Freitagvormittag um 25.

Insgesamt wurden in Tirol bis dato 12.975 Tests durchgeführt. Für 10.861 lag ein Ergebnis vor, 2.114 waren noch in Auswertung. Österreichweit wurden bisher 35.995 Test durchgeführt - damit verzeichnete Tirol rund ein Drittel aller Testergebnisse, obwohl nur rund 8,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung in Tirol lebt.

Nach wie vor am stärksten betroffen war der Bezirk Landeck mit 503 Fällen. Gefolgt von Innsbruck mit 278 Fällen und dem Bezirk Innsbruck-Land mit 223 positiven Testergebnissen.

Zahl der infizierten in Niederösterreich auf 992 erhöht

In Niederösterreich hat sich die Zahl der positiv getesteten Corona-Infizierten bis Freitagfrüh auf 992 erhöht. Die Gesamtzahl der im Land durchgeführten Testungen beläuft sich laut dem Sanitätsstab auf 6.494.

Die am stärksten betroffenen Bezirke sind Amstetten mit 122, Neunkirchen mit 90 und Korneuburg mit 87 Fällen. Es folgen Tulln (85), St. Pölten (84), Mödling (83), Krems (67), Baden und Mistelbach (je 55) sowie Melk (51), Gänserndorf (36), St. Pölten-Stadt (31), Bruck a.d. Leitha (28), Scheibbs (18), Wiener Neustadt-Stadt (17), Lilienfeld (15), Zwettl (14), Wiener Neustadt (13), Waidhofen a.d. Ybbs (elf), Krems-Stadt (zehn), Hollabrunn (sechs), Horn, Waidhofen a.d. Thaya (je fünf) sowie Gmünd (vier).

