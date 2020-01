Coronavirus: Erster Verdachtsfall in Salzburg noch nicht bestätigt

In Salzburg gibt es einen ersten Coronavirus-Verdachtsfall. Eine Salzburgerin, die mit ihrem Mann von einer Schiffsreise Ende Jänner aus China zurückgekehrt war, klagte über Kreislaufprobleme und Durchfall und suchte deshalb am Donnerstagabend das Uniklinikum Salzburg auf. Dort werden sie und auch ihr Mann auf der Isolierstation betreut. Der Verdachtsfall ist noch nicht bestätigt.

Bevor die Mitte-50-jährige Frau mit ihrem Begleiter die Schiffsreise antrat, hielten sich die beiden einen Tag in Peking auf. Auf der Schiffsreise seien dann Symptome eines grippalen Infekts aufgetreten, mit Husten und leichtem Fieber, schilderte Richard Greil, Leiter der 3. Medizin des Uniklinikums Salzburg, in der auch die Isolierstation untergebracht ist.

Bei der Rückkehr litt die Frau an akutem Durchfall und Kreislaufproblemen aufgrund des Flüssigkeitsverlusts. In Salzburg verständigte die Frau die Rettung. "Sie erklärte, dass sie in China gewesen ist." Seitens der Rettung sei dann die Meldung erfolgt, dass es sich um einen Coronavirus-Verdachtsfall handeln könnte, erklärte der Primar am Freitag bei einem Mediengespräch in der Klinik.

Paar stationär aufgenommen

Das Paar wurde vorsorglich stationär aufgenommen und in die Isolierstation gebracht. Eine Blut- und Harnprobe wurde nach Wien geschickt. Greil rechnet damit, dass das Ergebnis in der Nacht auf Samstag oder am Samstag im Laufe des Nachmittages vorliegen wird. Eine Influenza-Infektion wurde bei der Patientin jedenfalls nicht festgestellt. "Sie ist im Moment beschwerdefrei", sagte der Onkologe. Gestern hatte sie noch eine Körpertemperatur von "leicht über 37 Grad" und Durchfall.

Der Partner der Salzburgerin hat bisher keine Anzeichen einer Krankheit gezeigt. Falls die Testergebnisse negativ sind, dürfen die beiden das Krankenhaus verlassen, ansonsten müssen sie vorerst noch in der Klinik bleiben. Die maximale Inkubationszeit bei tatsächlich Erkrankten betrage 14 Tage, sagte Greil. Bei Beschwerdefreiheit spreche aber grundsätzlich nichts dagegen, wenn sich Patienten in Quarantäne nach Hause begeben. Auf der Isolierstation - die einzige im Bundesland Salzburg - gebe es vier Betten. Grundsätzlich könnten Patienten mit ansteckenden Erkrankungen auch in Standardzimmer untergebracht werden, solange diese eine Schleuse vorweisen.

Angedacht ist, dass Tests zum Nachweis des Coronavirus auch in Salzburg durchgeführt werden können, "um ressourcen- und zeitschonend vorzugehen", erklärte der Primar. Je niedriger die Definitionsschwelle eines Verdachtsfalles sei, umso mehr Nachfragen gebe es. Im Laufe der nächsten Woche werde man sich um Testsysteme im niedergelassenen Ärztebereich bemühen. Eine entsprechende Zahl von Ärzten sollte dafür geschult werden.

Angesichts der Tatsache, dass nun ganz China als Risikogebiet gelte, werden auch in Europa mehr Verdachtsfälle und auch mehr bestätigte Fälle erwartet, meinte Greil. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) habe am Donnerstagabend den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen, gab er zu bedenken. Die Definition der Symptomatik eines Coronavirus habe sich mittlerweile geändert und sei niederschwelliger geworden. Zunächst musste der Patient aus Wuhan kommen und Anzeichen einer Lungenentzündung mit trockenem Husten und Fieber aufweisen. Im Laufe der Zeit habe sich herausgestellt, dass die Erkrankten auch an oberen Atemwegsinfektionen und in seltenen Fällen an Durchfällen litten. Das sei auch ein Argument dafür gewesen, die beiden Salzburger in die Klinik aufzunehmen.

Das Gesundheitsamt und das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Salzburg gehen mit dem aktuellen Coronavirus-Verdachtsfall "unaufgeregt um", wie die Stadt Salzburg am Freitag in einer Aussendung beruhigte. Während die unmittelbare Behandlung im Krankenhaus stattfinde, seien einige Behördenmitarbeiter aktuell damit beschäftigt, Kontaktpersonen und Umfeld zu erheben. "Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen tatsächlichen Krankheitsfall handelt, kann die Bezirksverwaltungsbehörde auf Basis von Epidemiegesetz, Verordnungen, WHO-Vorgaben und vorbereitetem Krisenplan weiter tätig werden."

Bei den Erhebungen bestehe Auskunftspflicht. Erkrankte sowie krankheits- oder ansteckungsverdächtige Personen können laut Gesetz rechtskonform abgesondert und sanitätspolizeilich überwacht werden. "Dabei wird immer verantwortungsbewusst und nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorgegangen", hieß es. "Mit der Grippe hat man in der Welt Erfahrung, aber eine Infektion, die von weit her kommt, löst andere Empfindungen aus, obwohl das nicht rational ist", beurteilt der Primar die derzeitige Aufregung um das Coronavirus.

Lesen Sie dazu auch:

Der Ausbruch der "akuten Atemwegserkrankung", wie sie jetzt offiziell genannt wird, zählt damit schon deutlich mehr Infektionen als vor 17 Jahren die SARS-Pandemie mit 8.096 Fällen. Damals starben 774 Menschen durch das "Schwere Akute Atemwegssyndrom" (SARS). Der neue 2019-nCoV-Erreger ist eine Variante des Sars-Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte die rasante Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite". Das bedeutet, dass die mehr als 190 Mitgliedsländer von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.

Tote, Infizierte, Verdachtsfälle: Einen aktuellen Überblick über die weltweite Lage verschafft diese Grafik

"Wir sitzen alle im selben Boot", sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag nach einer Krisensitzung in Genf. Das Virus könne nur gemeinsam aufgehalten werden. "Das ist die Zeit für Fakten, nicht Angst." Weltweit sind Infektionen in rund 20 Ländern festgestellt worden. In Deutschland sind inzwischen fünf Fälle bekannt.

China ist nach Angaben einer Sprecherin des Außenministeriums in Peking zuversichtlich und in der Lage, "den Krieg" gegen das neue Coronavirus zu gewinnen. Die Volksrepublik werde weiter mit der WHO und anderen Ländern zusammenarbeiten, sagte die Sprecherin. Die Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste hat Unternehmen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua darum gebeten, ihren Betrieb nicht vor dem 10. Februar wieder aufzunehmen. So solle dabei geholfen werden, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Video: Angst vor dem Coronavirus

Rund 102.000 weitere Patienten werden den chinesischen Angaben zufolge wegen Verdachts auf das Virus medizinisch beobachtet. 42 der 43 neuen Todesfälle wurden den Angaben zufolge in der zentralchinesischen Provinz Hubei verzeichnet. Die Provinz ist am stärksten von der Epidemie betroffen und weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt. Die 42 neuen Todesfälle in Hubei waren bereits kurz vor der neuen Zwischenbilanz des Gesundheitsausschusses von den Behörden bekanntgegeben worden. Hinzu kam nun noch ein neuer Todesfall außerhalb dieser Provinz.

Fünf Infizierte in Deutschland

In Deutschland wurde ein fünfter Ansteckungsfall bestätigt. Wie bei den anderen vier deutschen Fällen handelt es sich um einen Mitarbeiter des im oberbayerischen Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend mitteilte.

In Italien bestätigte Regierungschef Giuseppe Conte die ersten zwei Infektionen mit dem Coronavirus-Fälle. "Es handelt sich um zwei chinesische Touristen", sagte Conte. Sie würden in einem Krankenhaus in Rom behandelt.

Unterdessen ging die Rückholung ausländischer Staatsbürger aus der Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei weiter. Eine französische Militärmaschine mit rund 200 Bürgern hob Freitagfrüh von Wuhan ab. Die ausgeflogenen Franzosen sollen zwei Wochen lang in dem südfranzösischen Badeort Carry-le-Rouet nahe Marseille unter Quarantäne gehalten werden, wie das Gesundheitsministerium in Paris mitteilte.

Die USA und Japan hatten bereits am Mittwoch insgesamt rund 400 Bürger aus Wuhan ausgeflogen. Auch die Bundesregierung will etwa hundert Deutsche aus Wuhan ausfliegen. Laut Medienberichten ist dies für Samstag geplant. Auch die deutschen Rückkehrer sollen vermutlich zwei Wochen lang in Quarantäne genommen werden.

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte dazu dem Magazin "Focus", solange nicht geklärt sei, ob die Rückkehrer an dem Virus erkrankt seien, "können wir sie nicht in den Alltag entlassen". Die Quarantäne sei sachgerecht, um diese Menschen und ihr Umfeld zu schützen.

Einer Abriegelung von Starnberg, in der es die bisher bestätigten fünf deutschen Infektionsfälle gibt, hält Spahn hingegen nicht für notwendig: "Wir achten sehr genau darauf, angemessen zu reagieren." Das Coronavirus sei weniger ansteckend als eine Maserninfektion, hob der Minister hervor.

In Österreich gibt es bisher keinen bestätigten Fall. Bei sechs Verdachtsfälle gab es nach dem Test Entwarnung, ein siebenter Verdachtsfall wird noch geprüft. Die Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstandes hat für die Praxis in Österreich zunächst keine Auswirkungen, weil sich Österreich ohnehin an die Empfehlungen der WHO hält, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. "Sollten die Empfehlungen strenger werden, wird sich Österreich selbstverständlich daran halten", hieß es weiter.

USA und Deutschland warnen vor Reisen

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus hat das US-Außenministerium eine Reisewarnung für ganz China erlassen. Das Auswärtige Amt in Berlin warnte am Freitag vor Reisen in die am stärksten betroffene Provinz Hubei, empfahl aber in einer Teilreisewarnung, nicht notwendige Reisen nach China "nach Möglichkeit" zu verschieben. In Deutschland sind bisher fünf Infektionen mit dem Virus bekannt.

Das österreichische Außenministerium hat für China seit Dienstag ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 2) ausgegeben. Es wird dazu geraten, eine Verschiebung nicht notwendiger China-Reisen zu erwägen. "Von nicht notwendigen Reisen in die Provinz Hubei wird abgeraten", hieß es Freitagfrüh weiterhin auf der Website des Außenministeriums (www.bmeia.gv.at).

US-Staatsbürger sollten nicht mehr nach China reisen, hieß es in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) verschärften Reisehinweis des Ministeriums in Washington. Amerikaner im Land sollten die Ausreise in Betracht ziehen. Mitarbeiter der US-Regierung, die nicht unbedingt nach China reisen müssten, sollten ihre Reisen wegen des Virus verschieben. Das US-Außenministerium stufte den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinauf - "nicht reisen".

Zuvor war in den USA die erste Übertragung des neuen Coronavirus von Mensch zu Mensch in dem Land nachgewiesen worden. Dabei handle es sich um den Ehemann einer Frau, bei der nach einer Reise nach Wuhan vor rund zehn Tagen das Virus nachgewiesen wurde, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag mit. Der Mann sei um die 60 Jahre alt und in stabilem Zustand. Die Frau befinde sich isoliert in einem Krankenhaus und sei in gutem Zustand. Außer den beiden gibt es in den USA bisher vier bestätigte Fälle von Menschen mit Coronavirus, alle von ihnen hatten das Virus aus Wuhan mitgebracht.

Am Mittwoch hatten die USA rund 200 Landsleute aus Wuhan ausgeflogen - die Elf-Millionen-Stadt Wuhan und die Provinz Hubei sind besonders schwer von der Epidemie betroffen. Die ausgeflogenen Amerikaner wurden zur Beobachtung zunächst auf der March Air Reserve Base der US-Luftwaffe in Kalifornien untergebracht.

Die deutsche Regierung plant für Samstag einen Rückholflug für rund 90 Deutsche aus Wuhan. Sicher ist das noch nicht. Südkorea hat wegen der Coronavirus-Epidemie in China eine erste Gruppe von Landsleuten aus der am stärksten betroffenen Stadt Wuhan heimgeholt. Ein Charter-Flugzeug mit mehr als 350 Südkoreanern aus Wuhan an Bord sei Freitagfrüh in Seoul gelandet, berichteten südkoreanische Fernsehsender.

In einer Reaktion auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene internationale Notlage hat China erneut zugesichert, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in den Griff kriegen zu können. "Wir sind absolut zuversichtlich und in der Lage, den Kampf gegen diese Epidemie zu gewinnen", sagte Hua Chunying, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, laut einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. China werde auf "transparente und verantwortungsvolle Weise" die betroffenen Parteien stets umgehend über die Seuchenlage informieren. Man pflege eine enge Kommunikation und Zusammenarbeit mit der WHO. Viele Maßnahmen, die bisher von China im Kampf gegen das Virus getroffen worden seien, hätten internationale Anforderungen weit übertroffen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Die 190 Mitgliedsländer werden damit von der WHO empfohlene Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.

Die Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China haben den bisher größten Anstieg innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen kletterte um 1.981 auf 9.692, wie die Gesundheitskommission am Freitag in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 43 auf 213. Dies teilte die chinesische Regierung am Freitag mit.

Keine bestätigten Fälle in Österreich

In Österreich gibt es bisher keinen bestätigten Fall. Bei sechs Verdachtsfälle gab es nach dem Test Entwarnung, ein siebenter Verdachtsfall wird noch geprüft. Die Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstandes hat für die Praxis in Österreich zunächst keine Auswirkungen, weil sich Österreich ohnehin an die Empfehlungen der WHO hält, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. "Sollten die Empfehlungen strenger werden, wird sich Österreich selbstverständlich daran halten", hieß es weiter.

Erste bestätigte Fälle in Großbritannien

Zwei Patienten seien in England positiv auf das Virus getestet worden, teilte der oberste englische Gesundheitsbeamte Chris Whitty am Freitag mit. Es handle sich um zwei Mitglieder der selben Familie.

Erste Wissenschaftliche Auswertungen

Das Coronavirus ist so infektiös wie die Influenza, aber deutlich weniger als die Masern. Die mittlere Inkubationszeit beträgt 5,2 Tage. Am Beginn der Epidemie in China verdoppelte sich die Zahl der Betroffenen mit jeder Woche. Das sind die Kernaussagen der ersten wissenschaftlichen Auswertungen chinesischer Experten, die nun im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden sind. Dabei wurden die Daten von 425 Coronavirus-Patienten aus Wuhan analysiert. Das erfolgte bis zum 22. Jänner dieses Jahres. Die Mehrheit der Patienten (56 Prozent) waren männlich. Bemerkenswert sei, dass bisher kaum Kinder betroffen gewesen seien. 75 Prozent der Patienten zeigten Zeichen einer beidseitigen Lungenentzündung. 17 Prozent entwickelten ein akutes Lungenversagen. Elf Prozent starben. Die Anteile betreffen ausschließlich hospitalisierte, also schwerkranke Patienten.

Italien rief Notstand aus

Die italienische Regierung hat am Freitag einen sechsmonatigen Notstand ausgerufen. Damit sollen in den nächsten Monaten sofortige Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung und der Gebiete garantiert werden, die vom Virus betroffen sind. Regierungschef Conte hatte am Donnerstag die ersten zwei Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Dabei handelt es sich um chinesische Touristen, die nun in einem Krankenhaus in Rom behandelt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.