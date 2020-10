Coronavirus: Wiener Linien weiten Mund-Nasen-Schutz-Pflicht aus

Die Wiener Linien weiten die Maskenpflicht aus. "Ab sofort gilt der Mund-Nasen-Schutz nicht nur in den Fahrzeugen und auf den U-Bahnsteigen der Wiener Linien, sondern in allen Wiener Linien-Gebäuden bereits ab Betreten des Eingangsbereiches", teilte das Unternehmen am Freitag per Aussendung mit. Damit passe man die Schutzmaßnahmen in den Stationsgebäuden gemäß den Vorgaben der Bundesregierung an, hieß es.

"Fakt ist: Die Maskenpflicht in den Öffis hilft uns, Ansteckungen und die Verbreitung des SARS-CoV-2 zu verhindern - selbst bei hoher Personenfrequenz. Deshalb macht es auch Sinn, die Maskenpflicht auf den gesamten Stationsbereich auszuweiten", wurde Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der Medizinischen Universität Wien, in der Aussendung zitiert. Auch in den Info- und Ticketstellen sowie im Kundencenter in Erdberg ist der Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.

Artikel zum Thema: Wien schickt zur Corona-Testung nun Fahrradboten

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.