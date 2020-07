Coronavirus: Wieder starker Anstieg am Freitag

Bild: LIZABETH MENZIES (Centers for Disease Control and )

Am stärksten ist der Anstieg erneut in Oberösterreich mit 45 und Wien mit 34 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Somit gab es am Freitag 1.195 aktiv Erkrankte in Österreich.

In drei Bundesländern sind nun die Sicherheitsmaßnahmen wieder erhöht worden. Angesichts der Lage in hat sich zunächst Oberösterreich als erstes Bundesland dazu entschlossen, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Seit Donnerstag gilt wieder verstärkt die Regel, einen Mund-Nasen-Schutz in öffentlich zugänglichen Orten in geschlossenen Räumen zu tragen. Von der Pflicht zum Nasen-Mund-Schutz seien unter anderem Kundenbereiche der Handelsbetriebe, Einkaufszentren, Markthallen, Banken, Versicherungen, Fahrgastebereiche der Bahnhöfe, Besucherbereiche von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Kinos, Sportstudios, Amtsgebäuden aber auch Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung und Indoor-Sportstätten erfasst. Die Vorschrift ist zeitlich unbegrenzt.

Am gleichen Tag hat auch die Stadt Salzburg wegen der Häufung von Corona-Fällen die Sicherheitsmaßnahmen wieder verschärft. In den stärker frequentierten Amtsgebäuden wurde am Donnerstag wieder die Maskenpflicht eingeführt, in den Seniorenheimen werden die Besuche eingeschränkt.

In Kärnten hat man nun ebenfalls Maßnahmen ergriffen, da man aufgrund von Berichten über dicht gedrängte Menschenmassen auf den Partymeilen aber auch in Strandbädern präventiv einen Anstieg der Infektionszahlen vermeiden möchte. In Teilen der Kärntner Wörthersee-Gemeinden Velden, Pörtschach und Krumpendorf sowie von St. Kanzian am Klopeiner See tritt Freitagabend um 21.00 Uhr eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum in Kraft. Abgesehen von den Tourismus-Hotspots hat am Freitag auch die Stadt Klagenfurt eine Maskenpflicht auf Märkten verordnet.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Bisher sind 706 Menschen in Österreich an Covid-19 verstorben. 16.808 Menschen haben sich von einer Infektion mit SARS-CoV-2 wieder erholt. Am Freitag befanden sich 71 Erkrankte in Spitalsbehandlung, davon lagen neun auf Intensivstationen.