Coronavirus: Trend bei Neuinfektionen weiter positiv

Auch am Samstag blieb der Anstieg der Neuerkrankten im 24-Stunden-Vergleich im klar zweistelligen Bereich. Die Zahl der aktuell Erkrankten sank um 160 Personen bzw. knapp 6 Prozent auf 2509. 12.103 Menschen sind bereits wieder genesen.

Gab es bisher nach Angaben des Innenministeriums mit Stand Samstag (9.30 Uhr) insgesamt 15.148 positive Testergebnisse im Land, starben davon 536 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Im Vergleich zu Freitag ist das ein Anstieg von sechs Opfern. 608 Personen befinden sich wegen einer Coronavirus-Erkrankung in Krankenhaus-Behandlung, 148 davon auf Intensivstationen. Das sind acht weniger als am Freitag.

Wie wirken sich die Geschäftseröffnungen aus?

Bis zum Samstag waren elf Tage seit den am 14. April erfolgten ersten Geschäftseröffnungen vergangen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat diese Woche mehrmals darauf hingewiesen, dass sich etwaige Auswirkungen davon auf die aktuellen Zahlen mit zumindest zwölftägiger Verzögerung zeigen würden. Erste Hinweise darauf könnten sich demnach am Sonntag zeigen.