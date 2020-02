Coronavirus: Sechs Österreicher in Wien gelandet

Die Landung erfolgte gegen 14.30 Uhr, danach wurden das Kärntner Paar und eine Mutter mit drei Kindern unverzüglich den Gesundheitsbehörden übergeben. Die Wiener Berufsrettung brachte die sechs Patienten im Konvoi in das Wiener Hygienezentrum in Simmering. Guschelbauer betonte, dass die Rückführungen der Österreicher mit diesem Transport abgeschlossen sind. Es seien keine weiteren geplant.

Der Gesundheitszustand der sechs wurde als augenscheinlich gut beschrieben. Die Passagiere zeigen derzeit keine Symptome, sagte die stellvertretende Landessanitätsdirektorin von Wien, Ursula Karnthaler, in einer Aussendung. "Wir haben Nasen- und Rachen-Abstriche genommen, die jetzt getestet werden. Mit den Ergebnissen rechnen wir morgen Vormittag."

Für das Kärntner Paar sollte es im Anschluss mit einem Transport des Roten Kreuzes in seine Heimat zurückgehen. Die Mutter und ihre Kinder zwischen drei und fünf Jahren blieben hingegen in Wien. Sie wurden nach einer Untersuchung und Testung auf das Virus im Hygienezentrum als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne genommen. "Die Quarantäne wird - wie bei anderen Rückkehrern aus China - 14 Tage dauern", sagte Karnthaler. Die beiden Kärntner werden die Quarantäne zuhause verbringen.

Bereits am vergangenen Sonntag waren sieben Österreicherinnen und Österreicher aus der Hochrisikoregion Hubei nach Wien gebracht worden. Sie bleiben bis auf weiteres in Quarantäne und werden regelmäßig auf das Virus getestet. "Bisher waren alle Tests auf das Corona-Virus negativ", betonte Karnthaler.

