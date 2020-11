Neuer Corona-Tagesrekord - "Nächste Woche wird weichenstellend"

Somit stieg die Zahl der aktiv Infizierten auf 57.570 an - mehr als St. Pölten Einwohner hat. Unterdessen wurden erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 3.000 Covid-19-Patienten im Spital behandelt.

Bisher gab es in Österreich 147.220 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (7. November 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 1.377 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 88.273 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.006 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 432 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Anschober: Nächste Woche wird weichenstellend

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) betonte nach Bekanntwerden der aktuellen Zahlen, dass die nächste Woche weichenstellend werden wird. Auch erneuerte er seinen Appell, Kontakte drastisch zu verringern. Als besonders auffallend bezeichnete Anschober die "dramatisch hohe Zahl von 2.279 positiven Testungen" in Oberösterreich.

"Es war zu befürchten, dass in dieser Woche vor einer beginnenden Wirksamkeit des Teil-Lockdowns die Neuinfektionen weiter ansteigen werden. Im Lauf der kommenden Woche muss jedoch mit beginnender Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen die Stabilisierung gelingen", betonte Anschober. Steigen die Infektionszahlen auch kommende Woche weiter an, wird das Gesundheitssystem schrittweise an seine Grenzen stoßen, warnte Anschober. Deshalb brauche es nun eine Stabilisierung und die Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Es müssen die Kontakte zumindest halbiert werden, Abstand eingehalten und Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Stopp-Corona-App wird empfohlen

Außerdem riet Anschober dazu, die Stopp-Corona-App zu installieren. "Gelingt eine Stabilisierung - als erster Schritt zu Trendwende und wieder sinkenden Zahlen - nicht, wird eine notwendige weitere Verschärfung der Maßnahmen immer wahrscheinlicher", sagte der Gesundheitsminister.

