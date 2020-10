Coronavirus: Erstmals mehr als 15.000 aktive Fälle

Ein deutliches Plus gab es bei Spitalspatienten - im Vergleich zum Montag kamen 90 hinzu, 889 Covid-19-Erkrankte mussten im Krankenhaus behandelt werden, 145 davon - wie am Montag - auf der Intensivstation. Die Zahl der Toten stieg um zehn auf 914.

Vor einer Woche - am 13. Oktober - mussten noch 107 Erkrankte auf Intensivstationen behandelt werden, ihre Zahl ist somit in einer Woche um rund 36 Prozent gestiegen. Eine Zunahme von rund 30 Prozent verzeichneten Covid-19-Patienten auf Normalstationen - von 504 am vergangenen Dienstag auf 654 Betroffene im Spital am heutigen Dienstag.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 19.469 Testergebnisse eingemeldet, davon waren rund 7,8 Prozent positiv. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage wurden täglich 1.446 neue Fälle verzeichnet.

Mit Stand 9.30 Uhr wurden seit Beginn der Epidemie in Österreich 67.451 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 51.407 gelten als wieder genesen. Auch am Dienstag zeigten sich wieder deutlich unterschiedliche Testungszahlen und Einmeldungen in das Epidemiologische Melderegister (EMS) aus den einzelnen Bundesländern.

