Coronavirus: Drei mögliche Verdachtsfälle in der Steiermark

Die drei Patienten befinden sich im LKH Graz-West in der Infektiologie-Abteilung, sagte der ärztliche Direktor Michael Lehhofer der APA. Sie wurden mit einem Schleusensystem isoliert. Die Personen waren kürzlich in China und haben grippeähnliche Symptome mit Lungenbeschwerden. Lehofer geht davon aus, dass schon bald auch bei den drei noch offenen Fällen Entwarnung gegeben werden kann. Er will keine Hysterie aufkommen lassen. Weit dramatischer sei derzeit der Influenza-Virus: 15 schwer erkrankte Patienten sind derzeit allein im LKH Graz-West in Behandlung.

Detektivarbeit im Wiener Virenlabor

Die bisher in Österreich aufgetauchten Verdachtsfälle des neuen Coronavirus sind in den Labors des Zentrums für Virologie an der Medizinischen Universität Wien in Wien-Alsergrund untersucht worden. Virologe Stephan Aberle gab am Mittwoch im APA-Gespräch einen Einblick in das Testverfahren.

Um festzustellen, ob das Coronavirus (2019-nCoV) in einer Probe vorhanden ist, wird in einem ersten Schritt das möglicherweise infektiöse Material, etwa tiefes Rachensekret, das mittels Abstrich entnommen worden ist, in eine Lösung (sog. Lysis-Puffer) eingebracht. Diese kann Proteinhüllen aufbrechen und sorgt dafür, dass das Material nicht mehr infektiös ist. Bei diesem Schritt wird laut Aberle Kleidung getragen, die dem Labormitarbeiter einen gewissen Schutz bietet. Diese ist danach aber nicht mehr nötig. Der Vorgang dauert etwa eine halbe Stunde und passiert in einer Sicherheits-Werkbank.

Das Röhrchen mit dem Material und der Lösung kommt daraufhin in ein anderes Labor, wo eine RNA(Ribonukleinsäure)-Extraktion durchgeführt wird. Die RNA wird maschinell herausgelöst. "Wir schauen, ob RNA drin ist, diese befindet sich dann in der Flüssigkeit", erklärt Aberle. Der dritte Schritt des Testverfahrens umfasst eine "Real-Time-Polymerase-Kettenreaktion" (PCR). Das Virus-Genom wird vervielfältigt, und in einem vierten Schritt am Computer analysiert. "Wenn sich das Material ansammelt, entsteht ein Lichtsignal, dessen Stärke am Computer analysiert wird", sagte der Virologe. Am Bildschirm wird dies als Kurve angezeigt - ein Anstieg dieser Kurve zeigt, dass ein Virus vorhanden ist. Das Verfahren ist für andere festzustellende Viren gleich, bei Influenza sei das Sicherheitsniveau im Labor allerdings niedriger.

Der gesamte Testvorgang dauert mehrere Stunden, ein bis zwei Personen aus dem Labor-Team sind beteiligt. Der Transfer der Probe - die fachgerecht abgenommen und transportiert werden muss - ins Labor dauert innerhalb von Wien in etwa ein bis zwei Stunden. Aus anderen Teilen Österreichs kann der Transport auch vier bis fünf Stunden dauern. Proben, die im östlichen Teil Österreichs genommen wurden, werden praktisch immer an das Zentrum für Virologie der MedUni geschickt, sagte Aberle.

Der Befund wird nach erfolgter Analyse an der Einsender der Probe geschickt, etwa an Ärzte bzw. Krankenhäuser. "Wenn es bei einer meldepflichtigen Krankheit wie jetzt beim Coronavirus einen positiven Befund gibt, muss das Ergebnis auch in das Labormeldesystem eingetragen werden", so Aberle. Auf dieses hätten nur ausgewählte Personen Zugang, darunter die Landessanitätsbehörden. Da die Daten zum Virus rasch veröffentlicht worden sind, konnten weltweit Testsysteme auf 2019-nCoV etabliert werden.

Der Virologe erwartet keinen großen Ausbruch von 2019-nCoV in europäischen Städten. Weil es mittlerweile Hinweise auf eher milde Verläufe bei vielen Patienten gibt, könne die Krankheit als weniger schwer eingeschätzt werden. Ob die Übertragung des Coronavirus auch von Mensch zu Mensch erfolgt, muss erst definitiv geklärt werden. Wenn sich zeige, dass eine solche Übertragung möglich ist, könnte es jedoch auch viel leichter weit verbreitet werden.

