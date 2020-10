Corona-Cluster in Klagenfurter Pflegeheim weitet sich aus

Seit Montag wurden weitere neun Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. 100 Tests des Umgebungsscreenings waren noch ausständig. Am Dienstag gab es insgesamt 269 aktuell Infizierte in Kärnten, davon waren 32 Neuinfektionen, elf Menschen sind im Krankenhaus, davon zwei auf der Intensivstation. Im Schulbereich sind aktuell zwölf Klassen an neun Schulen geschlossen.

Derzeit gibt es in drei Bezirken Corona-Fälle in Pflegeheimen, neben dem Heim in Klagenfurt gibt es im Bezirk St. Veit/Glan zwei Bewohner eines Pflegeheims, die mit Covid-19 infiziert sind. Die Mitarbeiter wurden alle negativ getestet. In einem Pflegeheim im Bezirk Völkermarkt sind vier Mitarbeiter und 13 Bewohner betroffen, einer davon ist im Krankenhaus. Dazu kommt noch ein Zentrum für psychosoziale Rehabilitation im Bezirk St. Veit/Glan, dort sind vier Mitarbeiter und 15 Bewohner infiziert.

In Kärnten gibt es insgesamt 79 Altenwohn- und Pflegeheime, 22 sogenannte "Alternative Lebensräume", zwölf Tageszentren, zwölf Mobile Dienste und 28 Zentren für psychosoziale Rehabilitation. Für diese insgesamt 170 Einrichtungen sind zusammen 6.840 Plätze bewilligt.

Zwölf Klassen an Kärntner Schulen geschlossen

Wegen Corona-Fällen sind derzeit zwölf Klassen an neun Kärntner Schulen geschlossen. Insgesamt waren bisher zehn Lehrkräfte, 22 Schülerinnen und Schüler sowie eine Person aus dem Mitarbeiterkreis infiziert. Insgesamt gibt es in Kärnten 67.581 Schülerinnen und Schüler in 3.075 Klassen an Pflichtschulen, AHS und BMHS sowie Berufsschulen. Unterrichtet werden sie von insgesamt 4.312 Lehrkräften in den Pflichtschulen und 2.850 im AHS/BHS-Bereich.

