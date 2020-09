358 neue Corona-Fälle in den letzten 24 Stunden

Es waren damit fast exakt gleich viele wie am Vortag, wo 357 neue Erkrankungen registriert wurden. 315 weitere Personen galten laut Innen- und Gesundheitsministerium bis Samstagvormittag wieder als genesen, die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten blieb mit bisher 735 gleich. Die aktiven Fälle stiegen damit auf 3.524 betroffene Personen an. Bei den Infizierten in Spitalsbehandlung gab es ein Plus um einen Patienten auf 157 Betroffene, die Zahl der Intensivpatienten blieb mit 28 konstant.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Wien: 206

206 Oberösterreich: 44

44 Tirol: 38

38 Niederösterreich: 30

30 Steiermark: 14

14 Vorarlberg: 14

14 Burgenland: 6

6 Salzburg: 4

4 Kärnten: 2

