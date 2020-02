Abwarten und Tee trinken. Und hoffen, dass sich die Lage endlich bessert. Viel mehr könne er momentan nicht tun, meint Maximilian Santner. Der 16-jährige Leobener ist seit sechs Monaten Austauschschüler in China. "Seit drei Wochen, seitdem das Corona-Virus auch in Peking sein Unwesen treibt, sitze ich in der Wohnung fest", erzählt Santner. So wie es aussehe, dürften die Ferien um das chinesische Neujahrsfest, die am Montag, dem 17. Februar enden sollten,