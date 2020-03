Coronavirus: 14 Fälle in Österreich, weiterer Anstieg wird erwartet

Das Coronavirus greift weiter um sich, wobei in Österreich die Verbreitung noch überschaubar ist. Bis Sonntag wurden insgesamt 14 Personen positiv auf das Virus getestet. In Wien kamen vier Fälle hinzu: ein deutsches Touristenpaar, das zuvor eine Karnevalsveranstaltung in seiner Heimat besucht hatte und sich dort infiziert haben dürfte, eine Wienerin, die von einer Reise aus Mailand zurückgekehrt ist, und ein Wiener, bei dem der Ansteckungsgrund vorerst noch unklar war.

Video: Vier weitere Fälle in Wien

Bei allen Betroffenen zeige sich eine "leichte Symptomatik", berichtete der Wiener Krankenanstaltenverbund gestern. Die deutschen Urlauber befinden sich bereits wieder in ihrem Ferienappartement. Sie werden als wenig ansteckend eingestuft, da sie nicht husten. Ihre Unterkunft dürfen sie aber nicht verlassen. Die beiden Wiener halten sich ebenfalls an ihrer jeweiligen Wohnadresse auf.

Westbahn desinfiziert

Insgesamt gibt es bisher acht Corona-Fälle in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einen in Salzburg und der Steiermark. Die 36-jährige Wienerin, die ihren Lebensgefährten in Salzburg besucht hatte und dort positiv getestet wurde, hatte die Westbahn genutzt. Die Eisenbahngarnituren wurden mit einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt.

In Niederösterreich wurde am Samstag ein Ehepaar im Alter zwischen 30 und 40 Jahren im Bezirk Korneuburg positiv getestet, das Kontakt zu einem erkrankten Ehepaar gehabt hatte. Wegen des ebenfalls erkrankten Sohnes sind 23 Schüler und vier Lehrkräfte des Gymnasiums Hollabrunn unter Quarantäne gestellt worden.

Gesundheitsminister Rudi Anschober informierte auch am Sonntag wieder über die Entwicklung des Coronavirus in Österreich. Bisher gab es 1826 Testungen, wobei 14 positiv waren.

"Es ist nach allen Prognosen der Experten zu erwarten, dass die Zahlen der Erkrankungsfälle weiterhin ansteigen. Ermutigend ist jedoch, dass der Großteil der Erkrankungen – über 80 Prozent – einen leichten Krankheitsverlauf aufweist", sagte der grüne Minister. Insgesamt seien bereits 40.000 Virus-Erkrankte wieder gesundet.

Für Anschober ist die kommende Woche entscheidend dafür, wie sich das Virus in Österreich weiter ausbreiten werde. Das Gesundheitsressort verweist darauf, dass es in Österreich bisher nur Einzelfälle gebe, deren Verlaufsketten gut nachvollziehbar seien. Man wisse, wo sich die Personen aufgehalten und mit wem sie Kontakt gehabt haben. Solange dies so bleibe und weiterhin strikte Maßnahmen getroffen würden, um eine Ausbreitung zu verhindern, könne das Virus eingedämmt werden.

USA-Reise abgesagt

Am Sonntag hätte Bundeskanzler Sebastian Kurz in die USA reisen sollen, um dort mit US-Präsident Donald Trump zusammenzutreffen. Das Weiße Haus ha den Termin abgesagt, verschoben wurde auch ein Treffen mit den Südostasiatischen Nationen (ASEAN).

Zahlen aus China: 1,4 Prozent Todesrate

Die Todesrate chinesischer Coronavirus-Patienten lag zwei Monate nach Ausbruch der Erkrankung bei 1,4 Prozent. Analysiert wurden Daten von 1099 Erkrankten, die Auswertung wurde im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

Das durchschnittliche mediane Alter der Betroffenen betrug 47 Jahre, rund 42 Prozent waren Frauen.

Fünf Prozent der Erkrankten mussten auf die Intensivstation. 44 Prozent der Betroffenen hatten bei der Aufnahme ins Spital Fieber und Husten. Die Inkubationszeit betrug im Schnitt vier Tage.

Bei 56 Prozent zeigten sich bei einer Computertomografie opalglasartige Veränderungen der Lunge. Bei 18 Prozent blieb die Lunge unverändert.