Corona-Zahlen sind weiter rückläufig

So wurde für unser Bundesland eine Sieben-Tage-Inzidenz von 289,9 errechnet: niedriger als der österreichweite Durchschnitt mit 344,6.

Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag im Bezirk Gmunden mit 196, am höchsten im Bezirk Urfahr-Umgebung mit 366. In Oberösterreich wurden gestern 468 Neuinfektionen gezählt. Am Sonntag vor einer Woche waren es 584 gewesen. Insgesamt gab es an diesem Sonntag 6197 bestätigte Corona-Infektionsfälle, 7613 Oberösterreicher befanden sich in Quarantäne.

75 Menschen wurden auf einer Normalstation behandelt, acht brauchten eine intensivmedizinische Behandlung. Zum Vergleich: genau vor einem Monat waren es noch 215 Patienten auf Normalstationen und 17 Intensivpatienten gewesen. Wie berichtet sind seit heute Mitternacht alle Beschränkungen für die Einreise nach Österreich gefallen.

