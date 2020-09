Corona-Vergleiche "unfair": Ischgl lädt Söder ein

Der im Zuge der Coronakrise massiv in die Kritik geratene Tiroler Wintersportort Ischgl hat den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zu einem Besuch im Paznauntal eingeladen.

Der Grund: Söder hatte den Ort immer wieder als warnendes Beispiel in Sachen Corona genannt. Es sei "unfair", Ischgl "bei jeder sich bietenden Gelegenheit für Corona-Vergleiche heranzuziehen", lautete es in einem Brief des Tourismusverbandes an den Ministerpräsidenten. So hatte Söder zuletzt etwa in der Debatte um die Zulassung von Zuschauern bei Spielen der deutschen Fußball-Bundesliga vor einem "Fußball-Ischgl" gewarnt. "Was geschah, soll sich nicht wiederholen. Dafür werden wir alles tun", schreiben die Ischgler.

Kommission präsentiert Bericht

Die Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl wird unterdessen am 12. Oktober ihren Zwischenbericht präsentieren. In insgesamt vier mehrtägigen Sitzungen seien 53 Auskunftspersonen angehört worden, teilte die Kommission, die unter dem Vorsitz des ehemaligen OGH-Vizepräsidenten Ronald Rohrer steht, am Montag mit.

Video: Umfangreiche Gesundheits- und Sicherheitskonzepte sollen den Gästen in Ischgl einen sicheren Winterurlaub ermöglichen. Hinter den Betrieben liegt jedenfalls eine gute Sommersaison. Jetzt wird trotz Gesundheitskrise, Imageschaden und Reisewarnungen auch auf einen guten Winter gehofft.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.