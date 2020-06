Corona-Tests: Weniger in den Ländern, Wien stockte auf

Im Rathaus weist man nun darauf hin, dass die Bundeshauptstadt bei den Testungen zuletzt deutlich zugelegt habe. Mittlerweile liegt man in Wien auch bei den Tests mit täglich 104 pro 100.000 Einwohnern an der Spitze.

Österreichweit ist bisher im Juni die Zahl der Befundungen im Vergleich zum Mai zurückgegangen – im Schnitt um 220 pro Tag oder zwei pro 100.000 Einwohner. In sechs Bundesländern gab es einen Rückgang an Testungen. Nur Wien, Niederösterreich und Kärnten testeten mehr.

"Vorgaben des Ministeriums"

Von den bundesweit insgesamt rund 516.000 Corona-Testungen sind bisher 69.690 in Oberösterreich durchgeführt worden (Zahlen des Gesundheitsministeriums), damit die viertmeisten nach Wien, Niederösterreich und Tirol. Seit 30. Mai meldete Oberösterreich durchschnittlich 586 Testungen pro Tag, diese Zahl bedeutet einen Rückgang von 166. Mit 39 täglich eingemeldeten Testbefunden pro 100.000 Einwohner liegt Oberösterreich in diesem Zeitraum nur noch an vorletzter Stelle vor Salzburg (20).

"Bei der Durchführung der Testungen orientiert sich Oberösterreich am entsprechenden Erlass des Gesundheitsministeriums und führt diese im Rahmen von mit dem Bund abgestimmten Screeningprogrammen durch", begründet man im Krisenstab des Landes. Sowohl für das Kontaktpersonenmanagement als auch für den Ablauf von Testungen hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben. Demnach haben nach wie vor Gesundheitseinrichtungen erste und Pflegeeinrichtungen zweite Priorität bei Testungen. Man reize das Potenzial an Testungen aber auch deswegen nicht voll aus, um für größere Testungen einen Vorrat an Material zu haben, so der Krisenstab. (bock)

