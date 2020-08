Corona-Tests am Flughafen Wien kosten um 70 Euro weniger

Bezahlt werden müssen ab dem kommenden Samstag 120 Euro statt 190 Euro. Mit der Preissenkung soll der steigenden Nachfrage infolge des neuen Einreiseregimes Rechnung getragen werden, wurde am Sonntag in einer Aussendung betont.

Möglich geworden sei das neue Angebot aufgrund von Effizienzsteigerungen sowie Kapazitätsausweitungen. Das Vienna Airport Health Center hat nunmehr die ganze Woche hinweg von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, PCR-Tests am Flughafen sind also auch an Wochenenden und Feiertagen möglich.

