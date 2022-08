Corona: Spitalszahlen gehen weiter merkbar zurück

1160 mit dem Coronavirus Infizierte haben sich am Sonntag in den heimischen Krankenhäusern befunden. Das waren um 28 weniger als am Vortag und um immerhin 89 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) mussten 66 Covid-Patientinnen und -Patienten betreut werden, um acht weniger als vor einer Woche.

4735 Neuinfektionen

Binnen 24 Stunden sind 4.735 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 verzeichnet worden, teilten die Ministerien mit. Das lag praktisch am identen Niveau wie am vorigen Sonntag (4.731) und unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.247). Allerdings sagt dieser Wert wenig aus, da Testen auf Corona mittlerweile zu einer Art Randerscheinung geworden ist. In den vergangenen 24 Stunden wurden 46.522 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 44.412 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate lag bei 10,7 Prozent.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 406,8 Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Mit Sonntag gab es in Österreich 71.920 aktive Fälle, um 451 mehr als am Tag zuvor. Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind seit Samstag dazugekommen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 68 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch offiziell 19.342 Tote in Österreich gefordert, wobei am AGES-Dashboard am Samstagnachmittag bereits 20.568 Covid-Tote aufschienen.

2.601 Schutzimpfungen gegen Covid-19 sind am Samstag durchgeführt worden, davon waren 1.933 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.334.977 Menschen und somit 59,1 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 426.149 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 595,8, gefolgt von Niederösterreich, Kärnten und Salzburg (477,6, 441,9 bzw. 332,1). Weiters folgen das Burgenland (320,5), die Steiermark (315,6), Oberösterreich (311,5), Tirol (254) und Vorarlberg (244).