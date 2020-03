Corona: Scheidungskinder dürfen nicht mehr besucht werden

"Aufgrund der aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung darf das Kind den Haushalt des betreuenden Elternteils bis auf weiteres nicht verlassen. Auch ein Besuch dort ist nicht erlaubt", heißt es in einem Text, den das Justizministerium auch auf seiner Homepage veröffentlichen wollte. "Der Kontakt soll stattdessen möglichst via Telefon, Videochat etc. aufrechterhalten werden", empfiehlt das Justizministerium. Die Maßnahmen beziehen sich somit nur auf den körperlichen Kontakt, nicht aber auf das Kontaktrecht an sich.

Nicht erziehenden Eltern von im Ausland lebenden Kindern empfiehlt die Bundesregierung ebenfalls, den Kontakt "ohne physische Begegnung" aufrecht zu erhalten. Zugleich wird betont: "Allfällige Ein- und Ausreisesperren ändern nichts an der familienrechtlichen Rechtslage." Wenn physische Kontakte nicht möglich seien, müsse der Kontakt nicht völlig abgebrochen werden und könne über Telefon, Videotelefonie oder Skype ausgeübt werden.

Rückführungen entführter Kinder seien weiterhin möglich, weil es sich um "dringende Angelegenheiten des Kindschaftsrechts" handle. "Inwieweit es allerdings faktisch möglich ist, die Rückführung in der Praxis umzusetzen, wenn Einreisesperren bestehen und Flugverbindungen reduziert werden, muss im Einzelfall geprüft werden."

Die Beantragung von Kindesunterhalt beziehungsweise Unterhaltsvorschuss bei Gericht sei ebenfalls weiterhin möglich. Wer einen Unterhaltstitel hat, kann den Vorschuss bis 30. April selbst dann gewährt bekommen, wenn zuvor kein Exekutionsantrag eingebracht worden sei. Nicht im Einsatz seien Besuchsbegleiterinnen, Kinderbeistände und Familienberatungsstellen, wobei aber auch hier technische Hilfsmittel wie Videokonferenzen zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte eingesetzt werden können.