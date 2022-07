Corona-Neuinfektionen: Höchster Sonntagswert seit Ende April

Spitalszahlen, die sich auf einem Niveau wie Ende Jänner bewegen, und mit 10.345 Neuinfektionen in nur 24 Stunden der höchste Sonntagswert seit 10. April – das meldeten gestern das Gesundheits- und Innenministerium. Mittlerweile werden österreichweit wieder 1235 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, 77 davon benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Während vergangenen Sonntag, 10. Juli, lediglich 49 Intensivpatienten in Österreich behandelt wurden, stieg die Anzahl innerhalb einer Woche um 57 Prozent. In Oberösterreich sind derzeit 163 Personen in Krankenhäusern, das sind um 26 mehr als noch vor einer Woche.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist im Vergleich zu vergangener Woche erneut gestiegen. Mittlerweile liegt die Inzidenz österreichweit bei 860,9; vor einer Woche betrug der Wert 802,6. Während nach wie vor Wien mit einem Wert von 1228,1 die Liste der Bundesländer mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz anführt, reiht sich Oberösterreich mit einem Wert von 860,9 in der unteren Hälfte ein.

Testen als Randphänomen

Die realen Verhältnisse würden durch die gemeldeten Infektionszahlen nicht erhoben werden. Denn in einigen Regionen sei das Testen nur noch ein Randphänomen. Aufgrund der leichten Symptome oder gar Asymptomatik würden viele Corona-Patienten ihre Infektion nicht mehr bei den Behörden melden, um der Quarantäne zu entgehen, hieß es gestern von den Ministerien.