Corona: Kein Todesfall, aber mehr aktuell Erkrankte

Erstmals seit zwei Monaten (15. März) ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus nicht gestiegen. Bis gestern, Sonntag, in der Früh gab es insgesamt 629 Verstorbene, genauso viele wie 24 Stunden davor.

Die Zahl der aktuell Erkrankten ist am Wochenende aber gestiegen – von 931 am Freitag auf 980 am Samstag. Gestern waren es dann 959. Zuvor war die Zahl der Erkrankten sechs Wochen kontinuierlich gesunken. Der Grund für den Anstieg dürfte in einem großen Cluster in und um Wien liegen, der Verbindungen zwischen Post-Verteilungszentren, dem Flüchtlingsheim Erdberg und einem derzeit geschlossenen Kindergarten aufweist. Dabei gibt es stets einen Konnex zu Leiharbeitsfirmen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) hat am Sonntag eine erste Analyse des Clusters an Coronavirus-Infektionen präsentiert. Laut dem Ressortchef deutet alles darauf hin, dass das Postzentrum im niederösterreichischen Hagenbrunn bzw. die Leiharbeitsfirmen Auslöser waren.

In Oberösterreich blieb die Zahl der aktuell Corona-Erkrankten am Wochenende mit 28 gering. Es gab gestern aber wieder vier Patienten auf Intensivstationen, nachdem am Freitag nur noch eine Person betroffen gewesen war.

