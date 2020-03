Corona: Grazer Wachebeamtin infiziert

Die Justizwachebeamtin in Graz war "zuletzt drei Tage vor Auftritt der ersten Symptome im Dienst", erklärte Christina Ratz, Mediensprecherin des Justizministeriums am Donnerstag. Sie und sieben ihrer Kollegen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In der Justizanstalt (JA) Garsten ist ebenfalls eine Justizwachebeamtin infiziert. 19 ihrer Kollegen wurden getestet, bisher sind alle Ergebnisse negativ und die Beamten wieder im Dienst. Bei einigen steht das Testergebnis noch aus.

Gestern wurde ein Neuzugang der Justizanstalt Innsbruck, der sich vor Haftantritt in Ischgl aufgehalten hatte, als erster Häftling im heimischen Strafvollzug positiv auf das Coronavirus getestet.

