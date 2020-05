Corona: Erste Patienten nach Plasma-Therapie gesund entlassen

Die Entlassung des ersten Patienten, dem diese Behandlung zuteil wurde, war laut Robert Krause, dem Leiter der Infektiologie und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Graz, "ein sehr schöner Moment". Nach fünf Wochen stationärem Aufenthalt konnte der Mann das Klinikum verlassen, sagte Krause.

Insgesamt seien österreichweit 20 Therapien mit "rekonvaleszentem Plasma" durchgeführt worden. Krause betonte, dass es sich hier um einen experimentellen Therapieansatz handle, zu dem noch viele Fragen offen seien. Der Ansatz sei mitunter auch "nicht ohne Nebenwirkung", denn es könne nach der Gabe etwa zu allergischen Reaktionen oder Schädigungen der ohnehin von Covid-19 angegriffenen Lunge kommen. Es handle sich somit um eine "Option für ganz ausgewählte Patienten, die nicht auf alle übertragbar" sei, sagte Krause, der einräumte, dass man noch nicht genügend darüber wissen, ob auch andere Patientengruppen für die Behandlung infrage kommen.

Im Fall der Grazer Patienten habe man glücklicherweise sehr rasch geeignete Spender mit überstandener Covid-19-Infektion und ausreichend Antikörpern im Blut gefunden. Damit die Plasmatherapie auch in Zukunft eine Behandlungsoption darstellt, brauche man nun vor allem Plasmaspender aus der momentan vorhandenen Riege an Genesenen, sagte die stellvertretende Leiterin der Blutspendezentrale beim Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK), Ursula Kreil. Das Ziel sei jetzt, so viele Spenden wie möglich zu sammeln, auch weil man nicht wisse, bei wie vielen Personen die Therapie im Verlauf der Pandemie noch eingesetzt werden könnte.

Die Prozedur der Entnahme dauere ungefähr eine Stunde, sagte Kreil. Genesene könnten auf diesem Weg mitunter Leben retten, bisher haben rund 200 auch tatsächlich gespendet. Einer davon war der Wiener Arzt Georg Mair, der sich dem Aufruf anschloss: "Es ist eine Selbstverständlichkeit, Plasma zu spenden, und es tut nicht weh." Der Zeitpunkt jetzt sei ideal, da die Anzahl der Antikörper kurz nach überstandener Krankheit in der Regel hoch sei, im Zeitverlauf aber abnehme.

