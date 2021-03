Corona-Einsätze führten zu Klagen bei Soldaten

Anfang Mai 2020 rückten 1400 Milizsoldaten von insgesamt 13 Jägerkompanien in die Kasernen in allen neun Bundesländern ein. Ihre Aufgabe: Unterstützung der Behörden beim Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es war dies die erstmalige Aufbietung der Miliz in der Zweiten Republik, und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) bezeichnet die Mobilmachung als "Erfolg".

Innerhalb der Truppe war die Zufriedenheit zumindest teilweise nicht in diesem Ausmaß gegeben. Das zeigt der Tätigkeitsbericht der parlamentarischen Bundesheerkommission, den die Abgeordneten Friedrich Ofenauer (VP), Robert Laimer (SP) und Reinhard Bösch (FP) am Dienstag in Wien präsentierten. Demnach musste die Kommission im Vorjahr 580 Beschwerdeverfahren einleiten, das sind doppelt so viele wie im Jahr 2019.

Insgesamt 3000 Anliegen

Insgesamt sei die Kommission über 3000 Mal kontaktiert worden. In den meisten Fällen ging es um Anliegen von Soldaten, die durch Beratung, Rechtsauskunft und Vermittlung rasch gelöst werden konnten, heißt es im Tätigkeitsbericht.

Der Großteil jener 580 Fälle, in denen ein Beschwerdeverfahren durchgeführt wurde, betraf die ungleiche Bezahlung und die ungleichen Freizeitregelungen der Miliz im Corona-Einsatz gegenüber den anderen Soldaten.

Die Unterschiede im Sold hätten bis zu 125 Prozent betragen. An dieser Regelung gab es bereits im Mai heftige Kritik: Es könne nicht sein, dass es bei ein und der selben Tätigkeit eine Rolle spiele, ob man aktiver Berufssoldat, Milizangehöriger im Rahmen einer freiwilligen Waffenübung, Milizsoldat im Einsatzpräsenzdienst oder Miliz im Funktionsdienst sei", hieß es im Mai in einem offenen Brief von Soldaten an Ministerin Tanner. "Uns als billige Eingreifkraft zu missbrauchen", entspreche nicht der Vorstellung von "gleichem Lohn für gleiche Arbeit".

Reform wurde eingeleitet

Das Ressort hat hier bereits reagiert und eine Reform eingeleitet. Man habe aus den vielfältigen Corona-Einsätzen des Heeres gelernt, sagte Abgeordneter Ofenauer am Dienstag. "Ziel der Kommission sei es, die Unzulänglichkeiten und Missstände abzustellen und Verbesserungen zu erreichen", so Ofenauer.

Neben den Beschwerden der Milizsoldaten habe man auch Routinefälle wie "unangebrachte Ausdrucksweise, Schikanen, überschießende Aktionen und organisatorische Mängel" bearbeitet", sagte Bösch.

Laut Bericht betrafen fast vier von zehn Beschwerden die Bereiche Ausbildung und Dienstbetrieb, knapp ein Drittel die Infrastruktur, 22 Prozent Personalangelegenheiten, acht Prozent betrafen die Versorgung.