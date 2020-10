Corona-Demo auf dem Wiener Heldenplatz endete mit elf Anzeigen

Elf Anzeigen gab es bis Samstagabend bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Wiener Heldenplatz. Die Teilnehmer hätten sich - nach Kontrollen schon auf dem Weg und via Lautsprecher regelmäßig gemahnt -weitgehend an die Pandemie-Schutzbestimmungen, also Maske und Abstand, gehalten. Dieses "zufriedenstellende Ergebnis" sei einerseits der Disziplin der Teilnehmer, andererseits aber auch der großen Polizeipräsenz zu danken, hieß es in einer Aussendung.

Dennoch erstatteten die Polizisten einige - wenige - Anzeigen, fünf nach der Covid-Maßnahmenverordnung und sechs nach anderen Verwaltungsbestimmungen. Am Abend waren noch noch kleinere Versammlungen im Gange.

