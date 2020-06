Corona-Cluster in Salzburg: Bereits zwölf Menschen erkrankt

Damit ist die Zahl der Infizierten nochmals um drei im Vergleich zu Freitag gestiegen, gab die Stadt Salzburg in einer Presseaussendung am Samstagabend bekannt. Wir haben berichtet.

Bei den neu hinzugekommenen Fällen handelte es sich um zwei Selbstständige und einen Mitarbeiter einer privaten Firma. Seitens der Bezirksverwaltungsbehörde gehe man von einer weiteren Zunahme im sogenannten "Corona-Cluster A" aus, wie die Behörde das Neuauftreten seit der Veranstaltung am Montag nannten.

Die bisherigen Erkrankungen des "Corona-Clusters A" teilten sich entsprechend auf: Vier Fälle gab es in der Stadt Salzburg, drei im Bezirk Salzburg-Umgebung, vier Erkrankungen im Bezirk Hallein und eine im Bezirk St. Johann im Pongau. Weitere Testungen und Erhebungen liefen noch.

Erleichterung und Entwarnung gab es mittlerweile im Büro von Landesrätin Maria Hutter (ÖVP): Nachdem bekannt geworden war, dass sich einer ihrer Büromitarbeiter ebenfalls angesteckt hatte, wurde ihr gesamtes Büro-Team durchgetestet. Alle Ergebnisse fielen negativ aus, wie das Landes-Medienzentrum in einer Presseaussendung bekannt gab. Alle Kontaktpersonen bleiben weiterhin noch 14 Tage in Quarantäne und können dann aus dem Home Office ins Büro zurück kehren.

Österreichweit 18 Neuinfektionen

Österreichweit hat es von Samstag auf Sonntag 18 Neuinfektionen gegeben. Bisher gab es in Österreich 17.341 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 690 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.197 wieder genesen, so das Innenministerium am Sonntag.

Derzeit befinden sich 69 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon acht auf Intensivstationen. Aus Wien wurden von Samstag auf heute zwei Todesfälle gemeldet. Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung entfallen auf Kärnten (3), Niederösterreich (7), Oberösterreich (4), Salzburg (3) und die Steiermark (1).