Corona: Binnen vier Wochen haben sich die Sonntagszahlen verdreifacht

Am 11. April hatte es 10.635 bestätigte Corona-Fälle gegeben, seither war man sonntags stets unter der 10.000-er-Marke gelegen, an der nun wieder gekratzt wird. Binnen vier Wochen haben sich die Sonntagszahlen verdreifacht - am 11. September lag man noch bei 3.240.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist indes auf 893,7 Fälle je 100.000 Einwohner geklettert. Derzeit gibt es in Österreich 108.131 aktive Fälle, um 5.690 mehr als am Samstag. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.154.447 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 5.025.560 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 4.250 als wieder gesund.

Seit Samstag ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 dazugekommen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 26 Todesfälle registriert, die auf Corona zurückzuführen waren. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 20.756 Tote in Österreich gefordert.

Das Spitals- und das Test-Geschehen wird an den Wochenenden vorerst nicht mehr kommuniziert. Auf APA-Anfrage hieß es dazu am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium sinngemäß, man sei einem Ersuchen der Bundesländer nachgekommen, die täglichen Hospitalisierungszahlen samstags und sonntags nicht mehr einmelden zu müssen. Ein Überblick über die Covid-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern sowie die Positivrate der abgegebenen Tests ist damit erst wieder am Montag möglich. Die Test-Zahlen werden laut Gesundheitsministerium zukünftig nur mehr von Montag bis Freitag aktualisiert.

Österreichweit sind am Samstag 6.808 Impfungen durchgeführt worden, davon waren 6.090 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). 5.283.470 Menschen und somit 58,5 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 729.908 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 1.108,9, gefolgt von Salzburg, Tirol und Kärnten (1.022,2, 1.018,8 bzw. 941,8). Danach folgen Niederösterreich (856,3), die Steiermark (798,6), Vorarlberg (775,3), Wien (767,9) und das Burgenland (746,2).