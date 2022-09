Corona: 914 Spitalpatienten, 4.282 Neuinfektionen

Es gab offiziell 4.282 Neuinfektionen, was über dem Sieben-Tage-Durchschnitt von 3.984 lag. Fünf Menschen starben innerhalb von 24 Stunden mit Covid (Wochendurchschnitt: sechs pro Tag).Wien. Insgesamt hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch 19.478 Menschenleben in Österreich gefordert. Das geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag hervor.

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, lag bei 0,95. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schätzung von Experten der AGES und der TU Graz hervor. Vor einer Woche betrug der Wert 0,93. Die geschätzte tägliche Steigungsrate lag bei minus 0,1 Prozent nach minus 0,7 in der Vorwoche.

58.858 aktive Fälle

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich 4.945.050 Infektionen mit Covid. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren 4.070 wieder vom Virus genesen - insgesamt seit Beginn der Pandemie gesundeten 4.866.714 Österreicherinnen und Österreicher von einer Corona-Infektion. Mit Freitag gab es daher 58.858 aktive Fälle, 207 mehr als am Tag zuvor.

12.733 Impfungen gegen den SARS-CoV-2-Erreger wurden am Donnerstag durchgeführt. Davon waren 10.495 Auffrischungsimpfungen über die dreiteilige Grundimmunisierung hinaus. Insgesamt haben bisher 544.616 Österreicher eine oder mehrere Auffrischungen erhalten.