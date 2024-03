"Cooler Nervenkitzel": Brüder überfielen mit Machete ein Sportgeschäft

Laut Polizei stehen die beiden unter Verdacht, Anfang März maskiert eine Angestellte mit einer 60 Zentimeter langen Machete bedroht und Bargeld sowie Kleidung gestohlen zu haben, hieß es am Dienstag. Ihnen war die Flucht zunächst gelungen, die Polizei startete eine Fahndung und forschten die Burschen aus.

Machete im Internet bestellt

Nach der Festnahme hatte der ältere Bruder die Tat geleugnet und seinen Komplizen verschwiegen, nach einem Spurentreffer durch die Kriminalpolizei zeigte sich der 16-Jährige aber geständig und gab bei der zweiten Vernehmung auch seinen jüngeren Bruder als Mittäter an. Die beiden Burschen aus Deutschland wollten laut eigenen Angaben einen "coolen Nervenkitzel" erleben und zu Geld kommen, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Die Machete dürften die beiden im Internet bestellt haben, als Vorbereitung schauten sie Videos von Raubüberfällen im Internet an.

Die Waffe sowie ein Großteil der Beute wurden sichergestellt, teilte die Polizei mit. Diese war in einem Computergehäuse in der Wohnung der Jugendlichen versteckt. Die 27-jährige Verkäuferin, die am Kassatisch mit der Machete bedroht worden war, hat sich von dem Überfall noch nicht erholt und ist im Krankenstand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.