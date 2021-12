Contact-Tracing: Anteil geklärter Fälle wieder über 50 Prozent gestiegen

In der vergangenen Kalenderwoche (KW 49) wurden in Österreich exklusive Wien 54,9 Prozent der Fälle geklärt, geht aus dem Freitags-Update der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. In der Woche davor waren es 48,6 Prozent, in der KW 47 exakt 41 Prozent und in den beiden vorangegangenen Wochen unter 40 Prozent.

Mit einem Anteil von 26 Prozent werden durch die Tests auch wieder etwas mehr asymptomatische Fälle entdeckt. In den fünf Wochen davor lag der Wert zwischen rund 23 und 25 Prozent. Von den geklärten Cluster-Fällen passierten nach vorläufigen Daten 86,1 Prozent der Ansteckungen im Haushalt und 5,9 Prozent im Bereich Freizeit.

3,6 Prozent betrafen den Bildungssektor, was vorerst einen Rückgang in diesem Bereich bedeutet (KW 46 bis 48: 7,9 Prozent, 6,3 Prozent, 4,1 Prozent). Derzeit nehmen die Cluster-Analysen jedoch mindestens zwei Wochen nach Beendigung der untersuchten Kalenderwoche in Anspruch, betonte die AGES. 2,1 Prozent der Infektionen passierten im Setting Gesundheit-Sozial, 1,6 Prozent in der Arbeit und nur 0,4 Prozent der geklärten Fälle auf Reisen.