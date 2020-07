Commerzialbank-Skandal: Gemeinde Schwarzenbach bangt um ihre Ersparnisse

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Nachdem im Zuge eines Bilanzskandals die Commerzialbank Mattersburg behördlich geschlossen wurde, informierte Schwarzenbachs Bürgermeister Bernd Rehberger (SPÖ) die Einwohner per Videobotschaft darüber, dass die Ersparnisse bei der Bank auf drei Sparbüchern angelegt seien. "Diese Einlagensicherung von 100.000 (Euro, Anm.) pro Sparbuch trifft auf öffentliche Gebietskörperschaften, sprich Gemeinden, nicht zu", erklärte der Ortschef. Die Rücklagen seien darum "nicht zugreifbar", es sehe momentan "nicht besonders gut aus". Das Geld sei bereits verplant gewesen und hätte in ein neues Feuerwehrfahrzeug, die Wasserversorgung und einen Zubau des Aussichtsturms gesteckt werden sollen. "Wir beteiligen uns an dem allgemeinen Strafverfahren", kündigte Rehberger an.