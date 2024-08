Coldplay in Wien: Die wichtigsten Tipps zum Konzertbesuch

Mit Hits wie "Viva La Vida", "Paradise" oder "My Universe" wird die Band Coldplay das Stadion zum Beben bringen. Nach den drei abgesagten Konzerten der Sängerin Taylor Swift vergangene Woche gelten im Wiener Prater erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Besucher sollten etwas mehr Zeit einplanen, es ist mit vermehrten Kontrollen zu rechnen. Die Polizei sorgt vor Ort mit Hunden, Drohnen und Unterstützung der WEGA für Sicherheit.

So wird es rund um das Stadion Sperrbereiche geben. Auf der Prater Hauptallee werden etwa Schleusen für zufahrende Fahrzeuge eingerichtet, man muss sich auf Kontrollen durch die Polizei einstellen. Die Zufahrt zu den Stadion-Parkplätzen wird nur für Berechtigte möglich sein. Fußgänger und Autofahrer müssen sich auch auf temporäre Sperren einstellen. Diese werden vor allem die Meiereistraße (zwischen Vorgartenstraße und Pierre-de-Coubertain-Platz) sowie die Stadionallee (zwischen Lusthausstraße und Stadion) betreffen. An Wochenenden ist die Praterdurchfahrt ohnehin verboten.

Anreise mit Öffis empfohlen

Wer auf das Auto verzichten möchte, reist am besten mit den Öffis an. Das Konzert-Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien. Die U2 bringt Besucher bei der gleichnamigen Station direkt zum Stadion. Schon ab 15 Uhr fährt sie in einem verdichteten 3-Minuten-Takt. Um alle Gäste auch wieder nach Hause zu bringen, fährt die violette Linie nach Konzertende im 2-Minuten-Intervall und am Mittwoch, Donnerstag und Sonntag sogar eine Stunde länger.

Auch der Bus 11A fährt in dichteren Abständen. Ist das Wetter gut und haben die Konzertbesucher keinen Stress, kann man alternativ auch mit der U3 bis zur Station Schlachthausgasse fahren. Nach einem circa 30-minütigen Spaziergang durch den grünen Prater kommt man von dort auch zum Stadion.

Verbotene Gegenstände

Der Einlass zum Konzert beginnt um 17 Uhr. Um 18.30 Uhr steht Support OSKA auf der Bühne, um 19.15 Uhr folgt Support Maggie Rogers bevor Coldplay selbst gegen 20.30 Uhr die Bühne betritt.

Rucksäcke sind im Stadion grundsätzlich verboten. Taschen dürfen nicht größer als ein DIN A4 Blatt sein. Getränke in Dosen oder Flaschen sind verboten, auch Regenschirme dürfen nicht mit ins Stadion genommen werden. Auch große Fotokameras, Videokameras, Selfie-Sticks oder große Powerbanks (mehr als doppelt so groß wie ein reguläres Handy) sind nicht erlaubt. Auch Geschenke für die Künstler oder Plakate, die größer als A3 sind, dürfen nicht mitgenommen werden. Konzertbesucher sollten außerdem Bargeld einstecken, Gastrostände bieten keine Kartenzahlung an.

