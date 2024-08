Cobra-Einsatz in Kärnten nach Schuss in Wohngebäude

Der 37-Jährige wurde vom Einsatzkommando (EKO) Cobra festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. In seinem Pkw konnte eine Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt werden, die von seiner Lebensgefährtin dort versteckt wurde. Sowohl der Verdächtige als auch dessen Lebensgefährtin konnten bis Montag Früh (8 Uhr) auf Grund ihrer starken Alkoholisierung nicht zum Sachverhalt einvernommen werden, so die Polizei.

In der Wohnung des Paares hielten sich auch drei minderjährige Kinder auf. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

