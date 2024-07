Schüsse in Grazer Anwaltskanzlei: Rettung kämpft um das Leben zweier Schwerverletzter

Weitere Details über die Ausnahmesituation in der Grazer Innenstadt: wie ein Polizeisprecher auf Anfrage von nachrichten.at mitteilt, fielen die Schüsse in dem Gebäude, in dem sich eine Anwaltskanzlei befindet, kurz vor Mittag.

Es ging ein Notruf ein, daraufhin wurde Hunderte Einsatzkräfte mobilisiert, um das Areal, auf dem sich schon viele Schaulustige eingefunden hatten, großräumig abzusperren.

Man gehe von einem "Gewaltdelikt mit Schusswaffe" aus, sagte der Sprecher. Gefahr besteht keine mehr, auch eine Geisel- oder Terrorsituation liege nicht vor.

Eine Festnahme sei noch nicht erfolgt. Notarzt und Rettung müssen sich um die beiden Schwerverletzten im Gebäude kümmern. Es könnte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben.

Zuvur wurde berichtet, dass es am Freitag großräumige Absperrungen im Bereich Kaiserfeldgasse - Neutorgasse gab, auch ein Hubschrauber und die Cobra waren im Einsatz.

In einer Anwaltskanzlei sollen Schüsse gefallen sein. In Medienberichten war von zwei Verletzten und einer angeblichen Beziehungstat die Rede. Laut ersten Angaben der Pressestelle der Polizei soll es sich um ein "mutmaßliches Gewaltdelikt" handeln.

Mehr in Kürze, wenn weitere Details bekannt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.